Траурные акции начались в Беслане в годовщину захвата школы

01 сентября 2023, 10:20

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В Беслане люди приходят сегодня к школе № 1, чтобы возложить цветы в память о жертвах теракта 2004 года.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году сотни людей пришли к бесланской школе № 1, чтобы в 18-ю годовщину захвата школы почтить память погибших.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

Сегодня в Беслане проходит возложение цветов в память о жертвах теракта 2004 года, сообщает в своем телеграм-канале "Вести Алания". Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого показано шествие с участием чиновников, полицейских и духовенства.

В здание школы №1 на траурную церемонию люди пришли с самого утра, они приносят цветы, зажигают свечи у фотографий погибших. На полу у поклонного креста в центре спортзала школы традиционно разложены гвоздики, пишет сегодня "Российская газета".

Вместе с теми, кто пришел утром к школе, цветы возложили глава Северной Осетии Сергей Меняйло, премьер-министр республики Борис Джанаев, председатель парламента Таймураз Тускаев, а также сотрудники ведомств, члены общественных организаций и родственники погибших, информирует издание.

Традиционно в Северной Осетии отменены все торжественные школьные линейки, учебный год начнется в республике после завершения Дней памяти - 5 сентября, говорится в публикации.

Напомним, лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО озвучил первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка. В 2019 году, к 15-летию теракта, вышла книга "Форпост. Беслан и его заложники", написанная журналистом издания "Коммерсант" Ольгой Алленовой. Автор тогда заявила блогеру "Кавказского узла" Алану Цхурбаеву, что это книга о трагедии, которая до сих пор "не прожита нашим обществом, не осмыслена, потому что было и остается много лжи об этом теракте", и значит, "нет надежды, что это не повторится".

Потерпевшие в терактах много лет добиваются принятия закона, который бы определил обязанность государства помогать жертвам теракта. В июле 2022 года пострадавшие от теракта пожаловались на препятствия в получении медпомощи. В связи с отсутствием закона о жертвах теракта денег, выделяемых из бюджета пострадавшим, недостаточно для лечения и реабилитации всех бывших заложников, рассказали представители "Матерей Беслана" и "Голоса Беслана".

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