Премьер-министр и омбудсмен Чечни попали под санкции Японии

01 марта 2024, 07:05

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Япония ввела санкции в отношении премьер-министра Чечни Муслима Хучиева, чеченского омбудсмена Мансура Солтаева и командира полка полиции Замида Чалаева. В санкционный список также включена уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции на Украине в отношении родственников Рамзана Кадырова и чеченских чиновников неоднократно вводились различные санкции. Так, 23 февраля Минфин США включил в санкционный список главу Миннаца Чечни Ахмеда Дудаева. Чиновник заявил, что боится только санкций от Рамзана Кадырова и Всевышнего.

В санкционные списки включены председатель правительства Чечни Муслим Хучиев (ЕС, США), депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов (ЕС, США, Канада), командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев (ЕС, США), уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев (ЕС, США), первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Турпал-Али Ибрагимов (ЕС, Япония, Швейцария), первый заместитель председателя парламента Чечни Салман Закриев (США), бывший руководитель администрации главы и правительства, племянник главы Чечни, ныне возглавляющий "Данон Россия", Якуб Закриев (США), спикер парламента Чечни Магомед Даудов (Великобритания, США, Польша), командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов (Великобритания, США, Польша) и другие. Сам Рамзан Кадыров находится под санкциями США с 2017 года, а под санкциями Евросоюза - с 2014 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров: девять лет под санкциями".

Правительство Японии ввело санкции против 12 физлиц и 36 организаций, связанных с Россией. Также Япония ужесточила ограничения на импорт российских алмазов непромышленного использования, запретив их поставки из третьих стран, сообщает сегодня со ссылкой на МИД Японии "Коммерсант".

Под санкции Японии попали в том числе премьер-министр Чечни Муслим Хучиев, командир специального полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев, уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев и уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова, пишет издание.

Напомним, страны Запада после начала российской военной операции на Украине неоднократно вводили различные санкции в отношении российских политиков и глав регионов страны. Из глав регионов Северного Кавказа под санкциями находятся Рамзан Кадыров, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Дагестана Сергей Меликов и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Санкции западных стран против глав регионов Северного Кавказа носят политический характер, но не оказывают реального экономического влияния на них, так как их интересы сконцентрированы на Ближнем Востоке, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их словам, санкции предполагают персональную ответственность, но особенности движения средств в Чечне не исключают доступа Кадырова и его окружения к западным активам.

При этом 5 января Рамзан Кадыров заявил, что готов освободить 20 украинских военнопленных, если будут сняты санкции с его родственников, лошадей и самолетов. Провластные российские блогеры раскритиковали предложение Кадырова, а сам он позднее назвал свои слова "троллингом" в адрес американских властей.

Предложение Рамзана Кадырова о снятии санкций в обмен на освобождение украинских пленных было его инициативой, а не Кремля, что подтверждается и попыткой главы Чечни объяснить свои слова, указали аналитики.

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