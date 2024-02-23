Дудаев отреагировал на санкции США

23 февраля 2024, 20:02

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Минфин США включил в санкционный список главу Миннаца Чечни Ахмеда Дудаева. Чиновник заявил, что боится только санкций от Рамзана Кадырова и Всевышнего.

После начала военной операции на Украине в отношении родственников Рамзана Кадырова и чеченских чиновников неоднократно вводились различные санкции. Так, 24 августа 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении 11 граждан России. Среди них мать главы Чечни Аймани Кадырова. В сентябре 2022 года США ужесточили санкции против Кадырова, распространив их на его супругу и трех дочерей, а также на Фатиму Хазуеву и Аминад Ахмадову, которых в списке назвали женами Кадырова. Сам Рамзан Кадыров находится под санкциями США с 2017 года, а под санкциями Евросоюза - с 2014 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров: девять лет под санкциями".

США ввели ограничения в отношении более чем 500 физических и юридических лиц по случаю второй годовщины с начала российской специальной военной операции на Украине и в связи со смертью Алексея Навального, сообщило сегодня министерство финансов США.

Один из тех, кто включен в санкционный список - министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, проинформировало сегодня ТАСС.

Дудаев заявил, что он "горд и счастлив", что США внесли его в санкционный список, отметив, что это знак, что он идет по правильному пути.

По словам министра, он никогда не был в западных странах и никогда не хотел туда."У меня не было, нет и не будет никаких активов и дел в западной части мира", - привело сегодня его слова агентство "Чечня сегодня".

Он добавил, что ему "плевать" на санкции США, о не хотел бы попасть в немилость главе Чечни. "Главное - избежать санкции от Всевышнего и главы ЧР, Героя России, нашего национального лидера Рамзана Ахматовича Кадырова", - заключил он.

Напомним, ранее бывший заместитель муфтия Чечни Валид Куруев, попавший в немилость у властей Чечни, был отправлен на Украину вместе с сыном. Автор комментария на ""Кавказском узле" подчеркнул тогда, что Куруев - уже не первый из окружения Кадырова, кто впал в немилость и был отправлен в зону военной операции. "Наглядный пример – генерал Апти Алаудинов, который был смещен с поста замминистра МВД Чечни, какое-то время находился в опале, а затем был отправлен на Украину командовать т.н. спецназом "Ахмат". Та же участь постигла богослова Магомеда Хийтанаева, который, как и Куруев, одно время занимал пост заместителя муфтия республики. Кстати, и Алаудинов, и Хийтанаев в свое время были удостоены главой Чечни высшей награды республики – ордена Кадырова. Теперь оба «искупают вину» на Украине. Та же участь, как выясняется, постигла и Куруева", - говорится в комментарии.

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