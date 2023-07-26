Племянник Ахмеда Закаева отправлен на Украину

26 июля 2023, 04:16

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Хусейн Закаев, которого в мае задержали чеченские силовики, отправлен в составе группы из 200 человек в зону проведения спецоперации, заявил его родственник Шамиль Закаев.

Как писал "Кавказский узел", живущий в Великобритании Ахмед Закаев неоднократно сообщал о давлении, которое оказывается на его родственников в Чечне. Так, брат политика Али Закаев, живущий в Урус-Мартане, в 2021 и 2022 годах был вынужден записывать видеообращения с критикой в его адрес, другие родные Ахмеда Закаева подвергались задержаниям с досмотром информации в телефонах. 19 мая соратники Закаева заявили, что силовики в Чечне увезли из дома двух племянников политика, Бислана и Хусейна Закаевых. По словам соратника Закаева Шамиля Албакова, 24 мая Бислан Закаев вернулся домой, но Хусейна Закаева продолжали удерживать силовики.

Ахмед Закаев – специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Он объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме и получил политическое убежище в Великобритании, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке об Ахмеде Закаеве.

Племянник Ахмеда Закаева Хусейн отправлен в зону проведения спецоперации на Украине в составе группы бойцов, пишут 25 июля "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на его родственника Шамиля Закаева.

По его словам, Хусейн отправлен в составе группы из 200 "провинившихся человек", при этом он является инвалидом, которому многократно оперировали позвоночную грыжу.

Сам Ахмед Закаев пока не прокомментировал сведения об отправке Хусейна в зону СВО, однако 25 июля в телеграм-канале "Пресс-служба Ахмеда Закаева" была опубликована ссылка на материал "Кавказ.Реалий"*.

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