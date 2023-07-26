Источники сообщили об отправке Валида Куруева на Украину

26 июля 2023, 13:29

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Имам Валид Куруев, пропавший в Чечне в мае, отправлен в составе отряда силовиков для участия в боевых действиях в зоне спецоперации, сообщили источники.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 25 июля отчитался, что из международного аэропорта Грозный в зону проведения СВО вылетел очередной борт с бойцами.

В составе группы также находился мулла Валид Куруев, в прошлом заместитель муфтия Чечни, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*. Один из оппозиционных властям Чечни телеграм-каналов подтвердил, что Валид Куруев отправлен на Украину.

Напомним, Валид Куруев в прошлом занимал пост заместителя муфтия Чечни, в 2011-2017 годах его неоднократно цитировали в этом качестве официальные республиканские медиа. Он исчез после возвращения в Чечню Хусейна Джамбетова.

Переход Джамбетова на сторону Рамзана Кадырова вызвал широкое обсуждение, но на деятельность ичкерийцев это не повлияло, заявили сторонники самопровозглашенной Ичкерии. Хусейн Джамбетов, приехав в Чечню, стал сдавать властям тех чеченцев, которые бывали в их доме и выражали несогласие с действиями властей Чечни, в том числе имама Валида Куруева, рассказал представитель духовенства. "По всей видимости, Кадыров не позволит себе что-то по отношению к Куруеву, все-таки был заммуфтия Чечни... Типа, пригласил в гости в Центорой, поговорить, обсудить возвращение домой чеченцев (это у его сейчас такая фишка), тем более, что тот встречался со многими - ему-то <Джамбетов> все доложил", - рассказал источник "Кавказского узла".

Напомним также, что 25 июля стало известно об отправке на Украину Хусейна Закаева - племянника Ахмеда Закаева. Хусейна Закаева в мае задержали чеченские силовики. Он был отправлен в составе группы из 200 человек в зону проведения спецоперации, заявил его родственник Шамиль Закаев.

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