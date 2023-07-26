Кадыров сообщил об отправке очередной группы бойцов на Украину

26 июля 2023, 01:52

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В составе новой группы бойцов есть добровольцы из разных регионов России, сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Чечни на Украину, предыдущее такое сообщение он опубликовал 1 июля. В конце мая он заявил, что с начала военной операции из республики отправлено 26 тысяч бойцов. 11 июня Кадыров рассказал, что в Чечне из опытных бойцов сформированы два полка министерства обороны "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня". 13 июля Кадыров рапортовал об отправке в зону СВО очередной группы добровольцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 июля сообщил в своем телеграм-канале о том, что из международного аэропорта Грозный в зону проведения СВО вылетел очередной борт с бойцами. По его словам, в составе группы - "не только жители Чечни, но и добровольцы, прибывшие из других российских регионов".

Кадыров опубликовал видеоролик об отправке военных. К ним обратились с напутственными словами представители чеченских властей. "Не стоит убегать куда-то, уезжать в какие-то другие страны, а стоит поехать туда, где и должен быть мужчина хотя бы раз в такой нужный момент для страны, для своей нации, для семьи", - высказался на видео один из улетающих бойцов.

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