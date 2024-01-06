Аналитики сочли личной инициативой Кадырова заявление о пленных

06 января 2024, 20:00

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Предложение Рамзана Кадырова о снятии санкций в обмен на освобождение украинских пленных было его инициативой, а не Кремля, что подтверждается и попыткой главы Чечни объяснить свои слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Решения о военнопленных принимают в федеральном центре, подчеркнули они.

Как писал "Кавказский узел", 5 января Рамзан Кадыров заявил, что готов освободить 20 украинских военнопленных, если будут сняты санкции с его родственников, лошадей и самолетов. Провластные российские блогеры раскритиковали предложение Кадырова, а сам глава Чечни позднее назвал свои слова "троллингом" в адрес американских властей.

После начала военной операции на Украине в отношении родственников Рамзана Кадырова и чеченских чиновников неоднократно вводились различные санкции. Сам Кадыров находится под санкциями США с 2017 года, а под санкциями Евросоюза - с 2014 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров: девять лет под санкциями".

Заявление Кадырова об освобождении пленных было его личной инициативой, считает политолог Сергей Жаворонков. "Предложение Кадырова освободить украинских пленных в обмен на снятие санкций является его личной инициативой. Тем более, что он уже успел объявить, что это было шуткой. Вряд ли он назвал бы это шуткой, если бы это было не его личной инициативой, а инициативой Кремля", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, зная Кадырова, можно допустить, что он шутил. "Поначалу, поскольку он не особо интеллектуал, ему показалось это забавным, ну а дальше к нему возникло несколько вопросов. Во-первых, уполномочен ли Кадыров распоряжаться пленными, менять их на своих коней? Вряд ли! И вряд ли российская власть готова это признать. Во-вторых, данными заявлениями он показывает, что санкции для него болезненны, в то время как традиционной реакцией окружения Путина на включение в санкционные списки были заявления о том, что им это безразлично. То есть такого рода заявления заставляют подумать, что человеку есть что терять. И Кадырову, наверное, подсказали, что это не вполне удачный момент", - сказал Жаворонков.

При этом предложение Кадырова стало "неким вторжением" в компетенции Кремля, добавил политолог. "Кадыров хотел неким образом подчеркнуть свою причастность к обмену, показать, что он тоже решает вопросы, связанные с пленными. Но, конечно, обмен пленными не в его компетенциях. Делать заявления, что вот "я решаю такие вопросы", - это некое вторжение в компетенцию федеральной власти, чего - во всяком случае открыто - делать не стоило бы", - указал он.

С мнением Жаворонкова согласен старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Он [Рамзан Кадыров] выступил на эту тему, сказав, что это шутка. Я думаю, что, если бы это была инициатива Кремля, он вряд ли стал бы говорить, что это шутка. Однозначно могу это сказать. Если полагать, что выступить с таким предложением ему указали из Кремля, то он бы до конца придерживался этой линии и не заявил бы, что это шутка. Поэтому это его инициатива, от которой он, можно сказать, отказался", - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Кавказовед допустил, что Кадыров с самого начала действительно шутил, когда говорил про обмен. "Я это не исключаю. По крайней мере, можно точно сказать, что его сегодняшние слова подтверждают, что Кремль не причастен к этому заявлению. Это скорее всего было шуткой. Вопросом обмена пленными занимаются Кремль, Минобороны, ФСБ. Не он один, скажем так, решает вопрос по обмену пленными. Это компетенция федерального центра", - пояснил Ахмет Ярлыкапов.

В сентябре 2022 года Рамзан Кадыров высказал недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его оценке, тогда обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались. Но уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением очередной группы военнопленных. В переговорах на этот раз принимал участие депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Участие Кадырова в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту роль для пиара, указали в ноябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

При этом Ярлыкапов высказал сомнение в том, что озвученная Кадыров схема обмена вообще возможна. "Вряд ли можно будет договариваться с Западом о снятии санкций взамен на получение пленных. Не считаю возможной такую схему", - отметил он.

Кадыров действительно "троллил" западных политиков, уверен эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. "Было изначально понятно, что это троллинг в стиле Рамзана Кадырова. Он как никто другой знает, что обмен пленными решается на самом высоком уровне, это в первую очередь политическое решение, которое не зависит от главы одного региона. Поэтому я уверен, что он изначально шутил на эту тему, но поскольку резонанс был очень большим, он решил заявить, что это шутка, чтобы дискуссии не продолжались", - объяснил он корреспонденту «Кавказского узла».

При этом, по словам Кошкина, мнение Кадырова учитывается при обмене пленных. "Не он решает, но его мнение при необходимости учитывается, поскольку в Кремле очень ценят его роль и участие в СВО. Но такая схема - пленные в обмен на снятие санкций - она вряд ли возможна в действительности. Официальная позиция Кремля в том, что западные санкции бессмысленны и не вредят ни стране, ни ее гражданам", - сказал политолог.

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