Кадровые перестановки показали уровень автономии чеченских властей

24 мая 2024, 18:43

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Отставка Магомеда Даудова и Муслима Хучиева со своих постов показала, что чеченские власти более свободны в кадровых вопросах, чем другие регионы России, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Отставка Даудова не испортила его отношения с Кадыровым, считает представитель "Вайфонда".

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Чечни Муслим Хучиев ушел в отставку в связи с переходом на другую работу, сегодня Рамзан Кадыров сообщил, что Хучиев назначен помощником премьер-министра РФ. 15 мая, за несколько дней до сообщения об уходе Хучиева с поста в Чечне стало известно об отставке председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, опрошенные "Кавказским узлом" политологи предположили, что Даудов может перейти на федеральную должность.

Отставки двух высокопоставленных чеченских чиновников могут быть связаны с опасениями Кадырова, что Кремль ищет ему преемника, полагает Светлана Ганнушкина*. Хучиев не имеет своего клана и не позиционировал себя как политически влиятельная фигура в республике, возразил Руслан Кутаев.

В вопросе снятия с должностей Даудова и Хучиева позиция федеральной власти специфична, считает старший научный сотрудник берлинского филиала Фонда Карнеги* Андрей Колесников. "Думаю, здесь комбинация широчайших возможностей в кадровой политике чеченского руководства (шире, чем в других регионах). Но при этом, естественно, с уведомлением Москвы",- отметил Колесников.

Руководитель фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов согласен, что имеется особый подход федеральных властей к кадровой политике в Чечне. Это касается исключительно Чечни. В целом уровень автономии у республиканских властей весьма высок", - пояснил Виноградов.

Даудов не лишился иммунитета, несмотря на уход с должности, уверен представитель правозащитной ассоциации "Вайфонд" в Германии Мухаммад Абдурахманов. "Об этом можно судить по записи одного из последних совещаний, на котором присутствовал Даудов. И Кадыров всячески хвалил его, лестно отозвался о нём, напомнив, что Даудов якобы "отомстил" за гибель его отца - Ахмада Кадырова", - сказал он.

"После того, как 9 мая 2004 года погиб Ахмат-Хаджи, Магомед Даудов обратился ко мне с просьбой дать ему найти организаторов убийства и уничтожить их. Он выполнил это, тем самым отомстив за Ахмата-Хаджи. Я этот поступок никогда не забуду", - привела 17 мая слова Кадырова в ходе совещания правительства "Чечня сегодня".

Этот факт свидетельствует, что между Кадыровым и Даудовым нет какой-то серьезной напряженности, подчеркнул Абдурахманов. "Однако в последней речи в парламенте после отставки в словах Даудова чувствовалась обида. Навряд ли он хотел покидать этот пост. Вероятнее всего, в скором времени мы увидим, что Даудов займёт другое кресло", - резюмировал Абдуррахманов.

Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев 23 мая опубликовал видео, в котором Рамзан Кадыров отвечает на вопросы журналиста Shot о судьбе Магомеда Даудова. "Где сейчас будет работать Даудов, если он ушел с поста спикера?" , - спросил журналист. "Ищем работу для него", - ответил глава Чечни. Он не дал ответа на вопрос, будет это должность федерального или регионального уровня.

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