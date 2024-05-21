Аналитики поспорили о влиянии Хучиева в Чечне

21 мая 2024, 22:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отставки двух высокопоставленных чеченских чиновников могут быть связаны с опасениями Кадырова, что Кремль ищет ему преемника, полагает Светлана Ганнушкина*. Хучиев не имеет своего клана и не позиционировал себя как политически влиятельная фигура в республике, возразил Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Чечни Муслим Хучиев ушел в отставку в связи с переходом на другую работу, исполняющим обязанности главы правительства стал Иса Тумхаджиев, сообщил Рамзан Кадыров. Это вторая отставка высокопоставленного чеченского чиновника менее чем за неделю - 15 мая стало известно об отставке председателя парламента Чечни Магомеда даудова. опрошенные "Кавказским узлом" политологи предположили, что Магомед Даудов может перейти на федеральную должность

Муслим Хучиев по образованию журналист. В феврале 2007 года, по инициативе полпреда президента России в ЮФО Дмитрия Козака, Муслим Хучиев был включен в список кандидатов в президенты Чечни. Список, включавший также имена Рамзана Кадырова и Шахида Джамалдаева, главы администрации Грозненского района, был предложен Владимиру Путину. Занимал пост мэра Грозного, после чего был назначен главой правительства. В отношении Хучиева ряд западных стран ввели санкции, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* предполагает, что отставки Даудова и Хучиева могут быть связаны с выбором преемника для Кадырова. "У меня создалось впечатление, что Рамзан обеспокоен тем, что кто-то станет его преемником. Федеральная власть может найти ему преемника. И он старается разобраться с возможными преемниками", - полагает Ганнушкина.

Она знакома с Хучиевым с 2009 года. "Тогда решался вопрос о закрытии лагерей беженцев из Чечни в Ингушетии. И Хучиев производил впечатление вполне влиятельной фигуры, сидел рядом с Рамзаном. Ему поручили опровергнуть доводы правозащитников. Но, конечно, он "приРамзанный" человек", - сказала Ганнушкина* корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев считает, что Хучиев сам по себе не является влиятельной политической фигурой. "У него своего клана, нет собственного политического веса. На него возлагались технические полномочия. Он грамотный управленец, который должен был правильно оформлять документацию отношений Чечни с федеральным центром. Принятие самостоятельных решений им совершенно не предусматривалось", - отметил он.

Кутаев сомневается, что Хучиев мог претендовать на роль главы Чечни взамен Кадырова. "Хучиев - не политический субъект. Он осознанно себя не позиционировал политически влиятельно фигурой. Он никаким своим шагом не ослушался Кадырова", - подчеркнул Кутаев.

В то же время, должность, которую занимал Хучиев, по его мнению, вряд ли кем-то востребована. "Я не вижу человека, для которого <Кадыров> мог освободить эту должность. Дети Кадырова при всем том, что их продвигают, не доросли, чтобы возглавить правительство", - сказал Кутаев.

После отставки Хучиева было объявлено, что Ахмат Кадыров возглавил министерство по делам физкультуры и спорта, сообщил 21 мая глава Чечни. Должность министра по делам молодежи, которую ранее занимал старший сын Кадырова, получил муж дочери главы Чечни Табарик Рамзан Висмурадов.

Он предположил, что как и Даудов, Хучиев может быть выдвинут в федеральные правительственные структуры. "Уже был пример главы правительства Руслана Эдельгериева. Он успешно сделал карьеру в федеральных органах (14 мая Эдельгериев назначен помощником президента России, сообщило ТАСС). А между тем Эдельгериев - фигура значительно менее важная, чем Хучиев. Есть вероятность, что Хуичева востребуют в правительственные федеральные органы, потому что он достаточно грамотный и поднаторел в работе в исполнительной системе российской власти", - резюмировал Кутаев.

Чеченский политолог также предположил уход Хучиева в федеральную власть. "Хучиев, да и другие фигуры в Чечне, являются только исполнителями воли Кадырова. Политической фигурой Хучиев вроде не являлся. Он был хозяйственником и, кажется, намного более опытным в сравнении с другими деятелями в Чечне. Думаю, эти отставки связаны друг с другом", - пояснил он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов..

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.