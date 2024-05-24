Кадыров сообщил о назначении Хучиева помощником премьера России

24 мая 2024, 17:02

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Бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев получил должность федерального уровня, глава правительства России Михаил Мишустин назначил его своим помощником, сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Чечни Муслим Хучиев ушел в отставку в связи с переходом на другую работу, исполняющим обязанности главы правительства стал Иса Тумхаджиев, сообщил Рамзан Кадыров. Это вторая отставка высокопоставленного чеченского чиновника менее чем за неделю - 15 мая стало известно об отставке председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, опрошенные "Кавказским узлом" политологи предположили, что Даудов может перейти на федеральную должность..

Отставки двух высокопоставленных чеченских чиновников могут быть связаны с опасениями Кадырова, что Кремль ищет ему преемника, полагает Светлана Ганнушкина*. Хучиев не имеет своего клана и не позиционировал себя как политически влиятельная фигура в республике, возразил Руслан Кутаев.

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Муслима Хучиева своим помощником, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров, приложив к сообщению распоряжение правительства от 24 мая за подписью Мишустина.

Кадыров отметил, что считает назначение Хучиева "на такую высокую и ответственную должность вполне заслуженным и своевременным". "Я рад, что опыт и талант Муслима Хучиева, которые были успешно им реализованы в нашей республике, востребованы на федеральном уровне", - заявил Кадыров.

В пресс-службе правительства России подтвердили назначение Муслима Хучиева помощником премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил сегодня "Интерфакс".

В ведении Хучиева, "будет региональная повестка, включая контроль исполнения поручений главы правительства по итогам рабочих поездок по субъектам", пояснили в пресс-службе. "В должности помощника Михаила Мишустина Муслим Хучиев будет курировать проведение ряда форумов и конференций, в том числе ежегодного Кавказского инвестиционного форума. В 2024 году он пройдет в городе Грозный", - процитировало агентство слова представителя пресс-службы.

На 17.02 мск на сайте правительства России не содержится распоряжения о новой должности Муслима Хучиева.

Муслим Хучиев по образованию журналист. В феврале 2007 года по инициативе полпреда президента России в ЮФО Дмитрия Козака Муслим Хучиев был включен в список кандидатов в президенты Чечни. Список, включавший также имена Рамзана Кадырова и Шахида Джамалдаева, главы администрации Грозненского района, был предложен Владимиру Путину. Занимал пост мэра Грозного, после чего был назначен главой правительства. В отношении Хучиева ряд западных стран ввели санкции, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке.

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