Уроженец Чечни убит при штурме квартиры в Санкт-Петербурге

25 мая 2024, 20:25

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Силовики во время штурма квартиры в Санкт-Петербурге убили уроженца Чечни, который открыл огонь по сотрудникам полиции. Глава Минпечати Чечни заявил, что стрелявший по силовикам Лечи Алханов был психически нездоров.

Мужчина, стрелявший в сотрудников полиции в Санкт-Петербургу и забаррикадировавшийся в квартире, убит, отчиталась сегодня Росгвардия, "Несколько часов переговоров не дали результата, после чего бойцы спецназа Росгвардии взяли квартиру штурмом. В ходе задержания подозреваемый оказал вооруженное сопротивление. Сотрудники СОБР в соответствии с законодательством применили табельное оружие и специальные средства", - сообщила Росгвардия по Северо-Западному федеральному округу в своем Telegram-канале.

Имя стрелка назвал глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев. "Это 59-летний Лечи Алханов, который по предварительной информации неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей. Человек с умственными отклонениями, который кроме всего прочего, имеет другие тяжелые заболевания", - сообщил он сегодня в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что "здесь нет никакой речи о терроризме или экстремизме". "Те же, кто настойчиво делает упор именно на его национальности, являются провокаторами, пытающимися раздуть в нашей стране межнациональный конфликт", - заявил Дудаев.

Руководитель представительства главы Чечни в Северо-Западном федеральном округе Алаш Оздамиров заявил, что Лечи Алханов известен многим чеченцам Санкт-Петербурга. Помимо психических заболеваний, у Алханова было онкологическое заболевание и ряд других, которые "его очень сильно мучали", предположив, что поступок Алханова мог быть связан с прогрессирующей болезнью., заявил Оздамиров в видеозаписи, которую также разместил сегодня в своем Telegram-канале Ахмед Дудаев.

Подробности случившегося до штурма квартиры сообщило сегодня ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "В полицию 25 мая поступило сообщение о конфликте со стрельбой, которая, как предполагается, велась из травматического оружия, на Народной улице, 27. Наряд полицейских приехал на место, но злоумышленник успел скрыться. Оперативники установили его личность и выяснили, что он живет в доме №5 по той же улице. Полиция прибыла к дому, но мужчина, увидев стражей порядка, произвел выстрелы в их сторону и забаррикадировался в квартире", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

"Кавказский узел" писал, что 29 марта 2023 года произошло нападение на пост полиции в Гудермесе, в результате чего два человека - Зелим и Руслан Эльхаджиевы, были убиты силовиками. Руслан Эльхаджиев с 1988 года страдал психическим заболеванием, сообщил чеченский государственный телеканал, отметив, что он не поддавался на уговоры силовиков "и продолжил оказывать сопротивление, при этом бросая гранаты".

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