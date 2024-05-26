Вырубка деревьев в центре Нальчика вызвала недовольство горожан

26 мая 2024, 12:02

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В центре Нальчика неизвестные спилили около десятка хвойных деревьев, пожаловался в соцсети местный житель. Другие горожане, комментируя его сообщение, отметили, что в Нальчике постоянно вырубается растительность. Властям направляются жалобы, но реакции нет, заявили они.

Видео с жалобой жителя Нальчика, на то, что неизвестные спилили в центре города около десятка деревьев, было опубликовано 25 мая в Instagram*-паблике goloskbr.

На кадрах ролика показаны пни, а также лежащие на земле около них распиленные стволы хвойных деревьев.

"Что здесь будет? Тень будет хоть какая-то? Отчего, извините? От новых арт-объектов?" – задался вопросом автор ролика.

В описании к видео сказано, что деревья были спилены в рамках работ по перестройке центра Нальчика.

Этот пост в Instagram*-паблике goloskbr, на который подписаны около 166 тысяч пользователей, на 12.00 мск 26 мая набрал 460 отметок "нравится" и 111 комментариев.

"Пилят вековые деревья. Безобразие", – возмутилась valeriyakagermazova.

"Деревья безжалостно уничтожают. Сколько народ жалуется, а властям все равно", – заявил пользователь bel_ma_ha.

"К сожалению, подобное по всей республике практикуется", – отметил пользователь i_herb_nalchik_lenina35.

"Наш зеленый город скоро перестанет таким быть с такими темпами. Превращают пространства в пустыри, ни тени ни зелени. А ведь кто-то эти проекты одобряет", – подчеркнул пользователь bestnailsca.

"На что похож ж/д вокзал, пустыня! А какие там голубые ели были красивые. Поставили кучу скамеек, а кто сядет туда, на солнце? Портят Нальчик, был красивый город, а как славились наши голубые ели", – отметил пользователь tomik140759.

"Раньше на всех улицах сажали плодовые деревья. Летом дети ели фрукты. Сейчас везде срубили. На Мальбахоба, напротив ипподрома, росли тутовые деревья. Сначала срубили нижние ветки, чтобы дети на них не лазили, потом и вовсе срубили. На Калюжного идет тотальная вырубка ореха. У нас какие-то вандалы в городе работают. Горзеленхоз выращивал деревья и цветы. Как он развалился, все начали рубить и уничтожать", – написал пользователь bez_rieltorov_07.

"А в Прохладном тоже самое. Перед зданием администрации города вырубили ели. Обещали, что новые посадят – туи. Вообще уничтожают все", – заявила irina_7396.

"В экологии у нас катастрофа. Уничтожается все и вся. Приэльбрусье распилили в прямом и переносном смысле. Во все века люди хранили как зеницу ока клочки плодородной земли. У нас ее не так много и обращение с ней варварское. В городе то же самое. В цивилизованных странах каждое дерево под охраной государства, его не то что пилить, ветку сломать – сразу штраф непомерный. У нас нет никакой культуры природопользования. Наши природные локации загаживаются. Власти нет до этого дела. Во главе угла только деньги и прибыль", – считает пользователь kbr_discovery.

На 12.00 мск на сайте администрации Нальчика нет комментариев относительно возмущения жителем тем, что в центре города спилена часть деревьев.

"Кавказский узел" также писал, что 8 мая активисты сообщили, что в нацпарке "Приэльбрусье" вырублено несколько десятков сосен. В Эльбрусском районе ведется вырубка редких видов деревьев, указала географ.

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