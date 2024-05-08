Активисты сообщили о вырубке десятков деревьев в нацпарке "Приэльбрусье"

08 мая 2024, 11:31

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В нацпарке "Приэльбрусье" вырублены несколько десятков сосен, сообщили активисты Артур Байдаев и Амина Таппасханова. В Эльбрусском районе ведется вырубка редких видов деревьев, указала географ Елена Кюль.

Как писал "Кавказский узел", на территории нацпарка "Приэльбрусье" спилены десятки деревьев несмотря на то, что это особо охраняемая территория, рассказал 5 мая местный житель. Он пожаловался, что власти проигнорировали сообщения о происходящем. Авторы комментариев к потребовали привлечь виновных к ответственности. По данным источников, деревья были спилены около гостиницы "Иткол" в Терсколе.

Информацию том, что на территории национального парка "Приэльбрусье" вырубаются сосны, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Артур Байдаев. По словам Байдаева, они с супругой провели ночь в машине, чтобы зафиксировать факт вырубки деревьев и заснять это на видео. Срубленных деревьев, по его словам, было 30-40, часть к этому времени успели вывезти.

"Рубка происходила начиная с 1 мая, рубщики воспользовались праздничными днями, чтобы осуществить свои [сомнительные] действия", - сказал он.

Юрист нацпарка «Приэльбрусье» Аслан Бажев по телефону сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что был сильный ветер, деревья упали и пришлось их спиливать. По его словам, МВД провели проверку и нарушений не нашли. На сайте и в телеграм-канале МВД по Кабардино-Балкарии, по состоянию на 11.25 мск 8 мая, нет информации о проведенной проверке.

Сообщения о вырубке деревьев в нацпарке поступают регулярно, отметила журналистка и общественный деятель Амина Таппасханова. "Читаю разные телеграм-каналы и вижу, что пытаются спрятать концы в воду. В одном из них написали, что земля не принадлежит нацпарку, якобы это - частная территория. При этом не озвучивается фамилия хозяина. Кто он? И кто дал ему такое право – вырубать лес в курортной зоне? Я знаю один факт, когда человека, срубившего там же одно дерево, наказали штрафом в один миллион рублей. На этом участке вырублены десятки деревьев. Когда это прекратится?" – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По данным СПАРК,«Национальный парк «Приэльбрусье» был создан в 1986 году постановлением Совета министров РСФСР. Земли Национального парка отнесены к объектам федеральной собственности. Общая площадь лесничества «Национальный парк «Приэльбрусье» - 75430 гектаров.

Ситуацию прокомментировала также заведующая Центром географических исследований КБНЦ РАН, кандидат географических наук Елена Кюль. По ее словам, сплошные вырубки есть также в поселках Эльбрус и Тегенекли, в районе турбазы "Эльбрус" и в ущелье Адылсу.

"Таким образом исчезают сосняки, которых там два вида – эндемики (виды, встречающиеся только на отдельной территории. – Прим. "Кавказского узла"). Это сосна кавказская и сосна Коха. В подлеске и на почвенном покрове тоже много эндемиков", - сказала специалист.

Также это место обитания многих видов животных, отметила Елена Кюль. "Кроме того, такая вырубка приводит к изменению климата, в первую очередь, температурного и ветрового режима. Кроме того, лес выполняет и защитную функцию. Он стабилизирует склоны и не позволяет развиваться эрозионным процессам. Формирующиеся на месте вырубок эрозионные врезы и склоны без растительности приводят к образованию селей, лавин, оползней и осыпей. В общем, идет полная трансформация ландшафтов. А активизация склоновых процессов приводит к увеличению природной опасности", - сказала она.

За незаконную рубку деревьев предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Олег Сергеев. По его словам, это зависит от того, где и сколько деревьев человек спилил, один он был или с группой лиц, должностное это лицо или нет. Штраф может доходить до 1,5 миллиона рублей, сказал юрист.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье.

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