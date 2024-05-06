Вырубка деревьев в нацпарке "Приэльбрусье". Скриншот видео Сделано в КБР https://www.youtube.com/watch?v=q05dPvZkDek

06 мая 2024, 10:14

Вырубка деревьев в нацпарке "Приэльбрусье" возмутила жителей Кабардино-Балкарии

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На территории нацпарке "Приэльбрусье" в Эльбрусском районе спилены десятки деревьев, несмотря на то, что эта территория является особо охраняемой, рассказал местный житель. Он пожаловался, что власти проигнорировали сообщения о происходящем. Другие жители Кабардино-Балкарии, комментируя инцидент в сети, потребовали привлечь виновных к ответственности.

Видео о том, что в Кабардино-Балкарии незаконно вырубают деревья на территории национального парка "Приэльбрусье" опубликовано 5 мая в YouTube-канале "Сделано в КБР".

На кадрах видео показаны десятки стволов спиленных деревьев.

"Незаконно хотели вывезти. Представляете! За праздничные дни вот эти сосны спилили", – сказал автор ролика.

Власти не отреагировали на сообщения жителей о происходящем, пожаловался он. "Ничего не было сделано в эти праздничные дни. Все "спали" в своих кабинетах, им были сделаны сообщения, а они "спали", – сказал автор видео.

Он уточнил, что деревья были именно спилены, а не повалены ветром, поскольку в последнее время в этой местности сильного ветра не было.

Это видео в YouTube-канале "Сделано в КБР", на который подписаны около 40,6 тысячи пользователей, на 10.15 мск 6 мая набрало 1939 просмотров и 42 комментария.

"Освобождают территорию под застройку. За границей теперь нет вариантов деньги вкладывать, захватывают природоохранные" зоны. А кто будет противодействовать, если чиновники сами в этом участвуют?" – задался вопросом пользователь user-kp9hg5li1g.

"Там никогда не было земель категории "земли населенных пунктов". Что хотят, то и делают", – возмутилась jannamazihova832.

"Я думаю, кому-то нужна территория. И потихоньку она будет приватизирована. Надо бы быстро данную территорию засадить саженцами и взять под охрану. Ну, а тех лесорубов сурово наказать", – написал пользователь user-gu7bx8ub6d.

"За это надо наказывать", – подчеркнул пользователь user-iq4dn4jv7q.

"Тут наивно думать, что вырубили из-за древесины, рубка идёт из-за земли. Тут земля золотая, а вырубать и строить там, где деревья – это не разрешают. Нарушая закон, вырубают, и продают землю", – отметил пользователь user-vp7vm9qu7p.

Жалобы на вырубку деревьев на территории национального парка "Приэльбрусье" направлены в республиканское управления ФСБ, МВД по Кабардино-Балкарии и в прокуратуру. Деревья вырублены в Эльбрусском районе, около гостиницы "Иткол" в Терсколе, на особо охраняемой природной территории, отметил телеграм-канал "СКФО Telegraph".

На 10.15 мск на сайтах МВД по Кабардино-Балкарии, республиканской прокуратуры, а также на сайте администрации Эльбрусского района нет комментариев относительно жалобы местных жителей на вырубку деревьев на территории нацпарка "Приэльбрусье".

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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Примечание:

"Голодающие в Нальчике заявили о бездействии чиновников и правоохранителей", "Общественность Кабардино-Балкарии выступила в защиту директора национального парка", "Руководители "Звезды Эльбруса" вновь объявили голодовку".

Автор: "Кавказский узел"

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