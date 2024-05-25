32 азербайджанские семьи переселились в Шушу

25 мая 2024, 08:09

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Из Баку в Шушу вернулись 32 семьи вынужденных переселенцев. Общее число вернувшихся в город жителей достигло 349.

Как информировал "Кавказский узел", на 14 мая число вернувшихся в Шушу вынужденных переселенцев достигло 224-х.

Из Гарадагского района Баку в Шушу переселились 32 семьи вынужденных переселенцев, общим количеством 125 человек, передало сегодня агентство АПА.

Всего в Шуше обеспечено проживание 90 семей, или 349 человек, уточнил сегодня Report.az.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2023 года власти Азербайджана заявили, что на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха до 2026 года планируется переселить 140 тысяч человек. При переселении жителей на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, людям недостаточно просто дать жилье, необходимо еще обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Некоторые азербайджанские переселенцы рассказали, что переехавшие в Физули жители получили от государства квартиры с кухонной мебелью, но работа есть не у всех.

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