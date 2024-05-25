25 мая 2024, 07:14

Офицер со Ставрополья убит в зоне военной операции

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Лейтенант Дмитрий Найко убит на Украине, сообщили власти Кировского района. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 384 военнослужащих из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 24 мая стало известно, что на Украине убит Рустам Садыков. Он стал, по меньшей мере, 383-м военнослужащим из Ставропольского края, которого представители властей и силовики признали убитым в ходе специальной военной операции.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне военной операции на Украине убит лейтенант Дмитрий Найко из Новопавловска, сообщила 24 мая в своем телеграм-канале администрация Кировского муниципального округа.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 384 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине", "Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья", "Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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