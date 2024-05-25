Аналитики сочли санкции США лишь началом давления на Запада на "Грузинскую мечту"

25 мая 2024, 22:16

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Санкции США в отношении граждан Грузии, подрывающих демократию, стали лишь первым этапом давления на власти страны в связи с принятием закона об иноагентах. Дальнейшее давление способно привести к глубокому экономическому кризису, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. За принятие законопроекта проголосовали 84 депутата, против – 30. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", назвав его препятствием для евроинтеграции страны. Закон и его ужесточение призваны помешать работе организаций, которые проводят мониторинг выборов, чтобы "Грузинская мечта" сохранила власть, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. На заседании 28 мая парламент Грузии проголосует за преодоление вето президента на закон "О прозрачности иностранного влияния", сообщил представитель парламентского большинства.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о введении ограничений на въезд в США граждан Грузии и членов их семей, подрывающих устои демократии в стране, несущих ответственность за подавление гражданского общества и свободу собрания путем насилия и запугивания. В частности, закон "О прозрачности иностранного влияния» окажет влияние и ограничит свободу объединений и мнений, будет стигматизировать организации и препятствовать независимости СМИ и ограничит доступе к высококачественной информации.

"Поскольку граждане Грузии выразили несогласие с законом, мы увидели явные признаки кампании запугивания и применения насилия для подавления мирного инакомыслия. Закон и репрессивная тактика, используемая для подавления законного инакомыслия, подрывает демократию Грузии и основные свободы, на которые имеет право грузинский народ, и противоречат давно заявленной цели Грузии – отраженной в ее конституции – евроатлантической интеграции и стратегическое партнерство с Соединенными Штатами», - говорится в заявлении госсекретаря США, размещенном на официальном сайте Госдепартамента США.

Блинкен указал, что США давно поддерживают демократию в Грузии и выразил надежду, что власти пересмотрят закон "О прозрачности иностранного влияния" и продолжат евроинтеграцию страны. Однако США начинает пересмотр двухстороннего сотрудничества с Грузией.

США предприняли попытку оказать Грузии экономическую помощь и смягчить условия получения американских виз, если Грузия откажется от закона «О прозрачности иностранного влияния» - конгрессмен Джо Уилсон разработал законопроект "Акт MEGOBARI" (Закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости). Он предусматривал либерализацию визового режима для граждан Грузии и начало переговоров с Грузией об открытии "сильного преференциального торгового режима", если страна будет соответствовать ключевым политическим критериям.

Угрожать санкциями со стороны законодателя дружественной страны и торговать судьбой страны и ее суверенитетом немыслимо

Однако правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение" отказалась от этого предложения, расценив его «угрозой» и "торговлей со страной ее суверенитетом".

"Угрожать санкциями со стороны законодателя дружественной страны и торговать судьбой страны и ее суверенитетом немыслимо", - заявил в Facebook* лидер парламентского большинства, состоящего из депутатов "Грузинской мечты", Мамука Мдинарадзе. По его мнению, этот акт – позиция одного конгрессмена, содержащая "как угрозу, так и торговлю со страной ее суверенитетом".

"Стратегические партнерские отношения и дружба означают безвизовый въезд, свободные экономические отношения и прямые рейсы без какой-либо торговли и угрозы. <...> Требование взамен отказаться от непрозрачности и независимости еще более неприемлемо, чем безосновательное неприятие перечисленных выше вопросов партнерства", - написал он.

Власти Грузии пока не прокомментировали введение санкции в отношении граждан страны.

США оказывали помощь Грузии, в том числе и финансовую. При этом Грузия, как и Южный Кавказ, входит в интересы США, исходя из сложившейся геополитической ситуации, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа", бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в России Валерий Чечелашвили указал, что Евросоюз и США – это еще серьезные финансовые институты. "США - это еще Международный валютный фонд и группа Всемирного банка, где решающий голос принадлежит США. Евросоюз – это Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, еще Азиатский банк развития. Эти группы за последние пять лет на льготном кредитовании выдали Грузии больше миллиарда долларов прежде всего на инфраструктурные проекты, также были поддержка финансовой стабильности и резервов Нацбанка. Если эти программы помощи Грузии приостановят то, правительство может ввергнуть страну в очень серьезный экономический кризис", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Грузия может упасть в такой финансово-инфляционный кризис, который будет развитием уже существующего, что это создаст серьезнейшие проблемы.

Он напомнил, что неделю назад на Лондонской бирже упали акции двух грузинских банков и просел курс лари. Грузия с ее финансовой системой уже глубоко вписана в финансовую систему западного типа и "пытаться Грузию вывести из нее – очень рискованная политика, которая может оторвать страну со всеми вытекающими последствиями".

"Грузия может упасть в такой финансово-инфляционный кризис, который будет развитием уже существующего, что это создаст серьезнейшие проблемы. Главное - сохранить эту стабильность, которая обеспечивалась в первую очередь с Международным валютным фондом и Всемирным банком", - считает Чечелашвили.

Он обратил внимание, что в США придерживаются мнения, что закон "О прозрачности иностранного влияния" инспирирован из Москвы и оказывают давление на фундаментальные свободы. ""Грузинская мечта", аргументируя принятие закона, пользуется антизападной риторикой и уводит внешнюю политику с западной траектории на промосковскую орбиту, усугубляя кризис. Противостояние становится более жестким, которое будут усиливаться: внутри страны – давление с улицы, за пределами страны – отступление от наших стратегических партнеров", - считает он.

Грузия, как и Южный Кавказ, очень важна для Евросоюза и США, поскольку ими вложено очень много ресурсов, указал он. При существующих геополитических условиях Южный Кавказ играет возрастающую роль, "поэтому ЕС и США будут продолжать бороться".

Грузия - уже продолжение российской власти и видно, что страна управляется прямо из Кремля

Представитель "Института европейских ценностей Грузии", бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти считает, что ситуация, сложившаяся из-за закона "О прозрачности иностранного влияния", хуже его самого.

"Есть конкретные намерения установить диктатуру или автократию и тогда пересмотрят отношения с нашей страной. Сколько денег из Евросоюза и США влили в Грузию с 1990-х годов! Это делали, чтобы помочь ее народу, потому что мы на референдумах, плебисцитах выразили желание, чтобы независимая, демократическая Грузия была интегрированной с ЕС и НАТО. Исходя из этого нам помогают", - сказал Жгенти корреспонденту "Кавказского узла".

Грузия находится под сильным российским влиянием, уверен он. "Грузия - уже продолжение российской власти и видно, что страна управляется прямо из Кремля. Уже изменили политику, а своими заявлениями прямо ведут к конфронтации с нашими партерами", - сказал он.

Российское влияние стало зримо усиливаться после того, как закон "О прозрачности иностранного влияния" вернули на рассмотрение парламента, добавил Чечелашвили. "Россия рассматривает поляризацию общества, как дополнительную возможность усиления своего влияния здесь. Фрагментированным обществом можно легче манипулировать, именно поэтому международные партнеры уговаривают покончить с поляризацией", - сказал он.