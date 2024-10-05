Кадыров похвалился передачей "Джихад-машин" на нужды военной операции

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Для нужд военной операции передана первая партия "Джихад-машин", производство которых начато в Чечне, заявил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2023 года стало известно, что власти Чечни намерены начать на базе "Чеченавто" выпуск "Джихад-машин" для военных целей. Запуск серийного производства "Джихад-машин" для нужд военной операции планируется в 2024 году, заявил в декабре того же года министр промышленности и энергетики Чечни.

"Джихад-машинами", "джихад-мобилями" или "шахид-мобилями" называют обычно машины террористов-смертников, используемые для самоподрыва с помощью мощного взрывного устройства. Такие устройства использовались, в частности, во время второй чеченской кампании.

Первые 100 единиц "Джихад-машин" чеченского производства Рамзан Кадыров передал для нужд военной операции, их распределение поручено общественному движению "Народный фронт", сообщает сегодня ТАСС. "За короткий срок мы смогли наладить серийное производство "Джихад-машины", - цитирует Кадырова агентство.

Серийное производство боевых машин, спроектированных на базе шасси ГАЗ "Соболь" и "Садко", было начато в этом году. Разработкой конструкторской документации занимался Московский государственный техуниверситет имени Баумана, говорится в публикации.

До нового года планируется производство еще 386 машин, сообщил замдиректора административного департамента Министерства промышленности и торговли России Адам Хакимов. "Это будет серийное производство базе «Чеченавто»", - приводит сегодня его слова "Чечня Сегодня".

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