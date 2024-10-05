Избирателям из Абхазии и Южной Осетии разрешено голосовать на выборах в парламент Грузии

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Избиратели, живущие за рубежом и зарегистрированные в Абхазии и Южной Осетии, могут проголосовать на парламентских выборах по своему фактическому адресу, постановил сегодня Центризбирком Грузии.

Как писал "Кавказский узел", на 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Центризбирком Грузии зарегистрировал 26 международных организаций для наблюдения за выборами.

Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Члены Центризбиркома Грузии сегодня приняли единогласное решение о том, что избиратели, находящиеся за рубежом и зарегистрированные по адресам в Абхазии и Южной Осетии, смогут принять участие в голосовании 26 октября "по своему фактическому адресу".

Это решение принято по проекту постановления, представленному оппозицией. Перед голосованием его призвал поддержать председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. «Это очень важное решение, которое в случае принятия даст возможность участвовать в выборах сотням известных нам людей, имеющих зарегистрированы по адресу на оккупированных территориях», - приводит его слова "ИнтерпрессНьюс".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Избиратели, проживающие за рубежом, чей адрес регистрации "неясен", также смогут принять участие в голосовании на выборах, заявил после заседания Каландаришвили.

По его словам, граждан этой категории внесут в специальные списки избирателей на участках, созданных в других государствах. Для этого они должны встать на консульский учет по 7 октября включительно, также обязательно наличие действительного удостоверения личности или паспорта гражданина Грузии, сообщает "Новости-Грузия".

Ранее в едином списке избирателей не оказалось граждан, которые зарегистрированы в Абхазии и Южной Осетии без фактического места жительства в Грузии. Чтобы решить проблему с голосованием, им предлагали сменить место регистрации, но в некоторых случаях это могло обернуться аннулированием статуса беженца, пишет издание.

Напомним, 26 сентября ЦИК постановил открыть за рубежом 60 избирательных участков в 42 странах, где смогут проголосовать граждане Грузии, состоящие на консульском учете. Оппозиция потребовала увеличить число участков и назвала решение Центризбиркома нарушением прав граждан Грузии, проживающих за рубежом. Оппозиционеры попросили открыть дополнительные участки в Испании, Италии, США и Франции.

Городской суд Тбилиси, куда обратились представители оппозиции, признал неприемлемыми три иска, в которых оспаривался отказ Центризбиркома открыть больше участков за рубежом. Эмигранты также сообщили о том, что многих из них нет в списках избирателей.

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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