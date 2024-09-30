Суд отклонил иски к Центризбиркому Грузии о числе зарубежных участков

30 сентября 2024, 21:38

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Суд в Тбилиси признал неприемлемыми три иска, в которых оспаривался отказ Центризбиркома открыть больше участков за рубежом. Власти отнимают право голоса, заявили эмигранты.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК открыл за рубежом 60 избирательных участков в 42 странах, где смогут проголосовать граждане Грузии, состоящие на консульском учете. Решение ЦИК было принято 26 сентября. Оппозиция требовала увеличить число участков и назвала решение Центризбиркома нарушением прав проживающих за рубежом граждан Грузии.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Тбилисский городской суд 30 сентября признал неприемлемыми все три иска против решения Центральной избирательной комиссии, которое предусматривало открытие лишь ограниченного числа избирательных участков за рубежом, несмотря на требования эмигрантов в ряде стран.

С исками с требованием признать незаконным отказ Центризбиркома Грузии открыть дополнительные участки за рубежом в суд обратились коалиция "Единство ради спасения Грузии" ("Единое национальное движение","Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию" и бывший судья Бесо Алавидзе", они попросили открыть дополнительные участки в: Испании, Италии, США и Франции.

Эмигранты указывают, что за границей проживает большое количество граждан Грузии, которые не могут проголосовать на выборах. Они намерены 6 октября провести акции протеста в крупных городах и потребовать отставки министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили и председателя Центризбиркома Георгия Каландаришвили, которые отнимают у них конституционное право.

"Мы обратились с тремя исками в суд, суд отказал. Нам ничего не оставили кроме выдвижения требования о незамедлительной отставке министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили и председателя Центризбиркома Георгия Каландаришвили. Они отнимают у нас право проголосовать и нет принципа равенства. Эти выборы нельзя будет назвать легитимными", - сказал один из избирателей, живущих за границей, Реваз Берозашвили, в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

По словам другого эмигранта, Шоты Ростомашвили, Центризбирком передал министерству иностранных дел не все данные о живущих за рубежом избирателям. "В Страсбурге есть грузинское дипломатическое представительство, но там не открывают избирательный участок. МИД принял решение изъять данные этих людей из списка, поэтому мы обращаемся ко всем избирателям: проверьте, внесены ли вы в список избирателей", - сказал он в эфире телекомпании.

Так, в списке избирателей не оказалось состоящих на консульском учете членов семьи президента Грузии Саломе Зурабишвили – ее дочери и племянников, сообщило сегодня Netgazeti со ссылкой на администрацию президента Грузии.

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