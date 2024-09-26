Оппозиция обвинила ЦИК Грузии в нарушении прав избирателей

26 сентября 2024, 20:13

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Отказ Центризбиркома Грузии открыть дополнительные участки для голосования в зарубежных городах, где живет много граждан Грузии, нарушает права избирателей, заявила оппозиция.

Как писал "Кавказский узел", более 30 неправительственных организаций объединились в мониторинговую миссию "Мой голос" с целью подготовить около трех тысяч наблюдателей для мониторинга парламентских выборов в Грузии. Мониторинг необходим на всех участках, в том числе в регионах и зарубежных, подчеркнула бывший омбудсмен Грузии.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Центризбирком на сегодняшнем заседании обсуждал открытие избирательных участков за рубежом. Избирательные участки за рубежом должны быть открыты во всех городах, куда обратились граждане, заявила перед заседанием одна из лидеров платформы "Единство – Национальное движение" Тамар Кордзая.

"Мы требуем открытия избирательных участков во всех городах, где граждане просят этого. Мы знаем, что наши эмигранты уехали за границу не в поисках лучшей жизни, а потому, что здесь находятся в бедности и изоляции. Оттуда они содержат членов своих семей, и это следует учитывать. ЦИК должна обеспечить права наших граждан. Заявления в связи с открытием избирательных участков написаны везде. В противном случае это будет ущемлением их конституционного права", - привело ее слова "Нетгазети".

Требование оппозиции на заседании озвучил представитель "Движения национального единства" в Центризбиркоме Давид Киртадзе. Он попросил открыть участки в таких городах как Бостон, Лодзь, Торонто, Антверпен, Майами, Штутгарт, Валенсия, Гамбург, Неаполь и другие, сообщило издание.

К парламентским выборам 26 октября избирательные участки за рубежом откроются в 42 странах, в том числе и в тех, где их не было на предыдущих парламентских выборах или вообще ни на одних из предыдущих выборов. По ее словам, такими странами являются: Объединенные Арабские Эмираты, Финляндия, Республика Корея, Япония, Австралийское Содружество, заявила сегодня представитель Центризбиркома Натия Иоселиани.

"В соответствии с законодательством, избирательная администрация получила от МИД обновленные данные о находящихся на консульском учете за пределами страны 65 508 гражданах Грузии, которые имеют право голосовать. . <...> Согласно законодательству, избирательный участок за рубежом создается не менее чем для 50 и не более чем для 3000 избирателей, находящихся на консульском учете", - заявила Натия Иоселиани.

В результате голосования избирательной комиссии принято решение открыть 60 избирательных участков в 53 городах 42 стран, предложение оппозиции о дополнительных участках не было принято.

После сегодняшнего голосования представитель "Единого национального движения" в ЦИК Давид Киртадзе, представитель "Стратегии Агмашенебели" в ЦИК Ана Кобахидзе и представитель "Европейской Грузии" в ЦИК Давид Джинджолава покинули заседание, сообщило "Мтавари архи".

Грузинские эмигранты с прошлого года требуют открыть избирательные участки для проведения парламентских выборов 2024 года в зарубежных городах, где их раньше не было. С этим запросом они собрали подписи и отправили их в МИД, однако ведомство на их обращения не ответило. ЦИК и МИД лишили множество проживающих за рубежом граждан Грузии возможности реализовать свое конституционное право, заявили оппозиционные политики.

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