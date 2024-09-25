Избирательный участок в Грузии. Стоп-кадр видео из YouTube-канала NTDRussian, https://www.youtube.com/watch?v=lZlJ37lVMTY

25 сентября 2024, 21:22

"Мой голос" взялся подготовить 3000 наблюдателей за выборами в Грузии

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Более 30 неправительственных организаций объединились в мониторинговую миссию "Мой голос" с целью подготовить около трех тысяч наблюдателей для мониторинга парламентских выборов в Грузии. Мониторинг необходим на всех участках, подчеркнула бывший омбудсмен Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 26 международных организаций из США, Европы и других стран зарегистрировались в ЦИК Грузии для наблюдения за выборами в парламент. Парламентская ассамблея Совета Европы направила в Грузию делегатов для оценки избирательной кампании.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Созданная к парламентским выборам в Грузии мониторинговая миссия "Мой голос" объединила  более 30 неправительственных организаций. Предполагается, что обучение пройдет около трех тысяч жителей, сообщило сегодня "Мтавари архи".

Чтобы стать наблюдателем, необходимо зарегистрироваться на сайте Wevote.ge, после чего с желающими свяжутся представители мониторинговой миссии "Мой голос". После обучения наблюдатели  будут распределены по различным избирательным участкам и округам, сообщило 9 сентября JamNews.

Бывший омбудсмен Грузии Нино Ломджария рассказала, что идея создания миссии появилась, когда был принят закон об иностранных агентах.

"Наша цель и план – быть представленными на всех избирательных участках, которых более 3 000, в том числе и за рубежом. Позиция, что все решается до выборов и сам по себе день выборов ничего не меняет, не соответствует действительности, это заблуждение. Выборами манипулируют там, где нет квалифицированного, объективного и заинтересованного наблюдателя. А в условиях сильного гражданского мониторинга такие манипуляции предотвращаются и выявляются", —  приводятся ее слова в публикации.

Она подчеркнула, что очень важно, чтобы в мониторинговой миссии приняли участие жители регионов Грузии. Также Ломджария рассказала, что основная задача наблюдателей - следить за происходящим внутри избирательных участков. Но будут созданы и мобильные группы, которые будут передвигаться по территории избирательного округа и наблюдать также за ситуацией за пределами участков.

На создание наблюдательной миссии отреагировал ранее и  премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, участники миссии  прямо включены в предвыборную кампанию коллективного "Нацдвижения". "Эти люди с настолько подпорченной репутацией, что их включенность не сможет оказать никакого положительного влияния на шансы коллективного "Нацдвижения", напротив, будет дополнительно способствовать такому результату "Грузинской мечты", который подобает нашей команде и результату, который нужен для нашей страны", - привело 8 сентября слова Кобахидзе "Интерпрессньюс".

Напомним, президент Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны.  Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах. На "Кавказском узле" опубликован текст документа.

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Примечание:

"Активисты раскритиковали решение Антикоррупционного бюро Грузии о вмешательстве в выборы",  "Политологи оценили влияние санкций США на курс "Грузинской мечты", "Политологи объяснили отказ партии "За Грузию" от объединения с "Лело".

Автор: "Кавказский узел"

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