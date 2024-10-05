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23:18, 5 октября 2024

Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамиль Тазиев и Александр Солохин убиты в боевых действиях, сообщил глава Ленинского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 944 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 27 сентября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 942 бойцов из Волгоградской области.

Рамиль Тазиев и Александр Солохин убиты в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Ленинского района Андрей Денисов, отчитываясь о передаче родным бойцов орденов Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 944 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

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