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19:23, 4 октября 2024

Суд оставил в силе арест Натальи Федоренко

Апелляционный суд в Новороссийске. Фото корреспондента "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Новороссийске оставил без удовлетворения жалобу защиты на арест адвоката Натальи Федоренко, обвиняемой в нарушении неприкосновенности частной жизни. Защита намерена подать кассационную жалобу.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября Наталья Федоренко приехала на заседание в мировой суд в Новороссийске, на участок №248, на процесс, где она является обвиняемой по делу о неприкосновенности частной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ). Из здания суда Федоренко не вышла - её поместили под арест, задержав прямо на заседании, ее адвокат подчеркнул, что статья, по которой обвиняется Федоренко, не предполагает такой меры пресечения, как заключение под стражу. Защита обжаловала арест Федоренко. Уголовное преследование адвоката началось, когда она вступила в защиту блогера из Геленджика Вадима Харченко*. 

Заседание в Октябрьском районном суде Новороссийска началось около 16.00 мск и продолжалось более часа, после чего судья Олег Перваков ушёл в совещательную комнату. На заседании самой Федоренко не было, она участвовала по видеоконференцсвязи. 

Через полчаса судья огласил своё решение: оставить в силе меру пресечения в виде ареста Наталье Федоренко. 

Данное решение будет в ближайшее время обжаловано в кассационный суд, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алексей Возбранный. После подачи кассационной жалобы, кассационная инстанция обязана рассмотреть её в течение пяти дней, уточнил он. 

В связи с тем, что процесс по делу Федоренко рассматривается в закрытом режиме, на заседание по мере пресечения корреспондента "Кавказского узла" также не пустили. Поддержать Федоренко в суд пришли два человека, но их тоже не пустили на заседание. От комментариев СМИ они отказались. 

Подзащитный Федоренко блогер Вадим Харченко* признан политзаключённым. 26 сентября суд закрыл его процесс после того, как о его судебных заседаниях начали писать СМИ. 

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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