Слушатели возмущены закрытием процесса над блогером Харченко*

26 сентября 2024, 23:20

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Суд в Геленджике, несмотря на протест защиты, по ходатайству потерпевшего и обвинения закрыл процесс по делу блогера Вадима Харченко*. Обвиняемый и посетители суда предположили, что это решение призвано скрыть бездоказательность обвинения и фальсификации в деле.

Как писал "Кавказский узел", блогер Вадим Харченко, автор YouTube-канала "Личное мнение", на заседании в суде Геленджика заявил о своей невиновности и преследовании за гласность и критику коррупционеров.

Вадим Харченко* обвиняется по девяти эпизодам и четырем статьям УК РФ: часть 1 статьи 280.3 (повторная дискредитация армии), четырем эпизодам части 5 статьи 128.1 (клевета), части 1 статьи 148 (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и части 2 статьи 280 (призывы к экстремизму, совершенные в интернете).

В Геленджикском городском суде сегодня состоялось заседание по делу блогера Вадима Харченко*. В зале суда помимо участников процесса, присутствовали четверо слушателей, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Судья Ольга Шуткина сразу после начала заседания зачитала ходатайство, полученное судом после последнего заседания от потерпевшего, адвоката Ярослава Краснощекова, который попросил суд вести процесс по делу в закрытом формате и запретить аудиозапись. В своем ходатайстве Краснощеков ссылается на то, что после заседания по делу 11 сентября, где присутствовали представители средств массовой информации, в телеграм-канале "Хороший Геленджик" появилась публикация, в которой приводится утверждение о "надуманности уголовного преследования" Харченко*. "Краснощеков полагает, что присутствие (на процессе) представителей средств массовой информации является средством давления на него как на потерпевшего", - зачитала судья Шуткина. Также Краснощеков опасается, что будут распространены имеющиеся в материалах дела сведения о его личной жизни, указано в ходатайстве.

Судья вынесла ходатайство Краснощекова на обсуждение. Старший помощник прокурор Геленджика Е. Марчукова заявила, что она поддерживает ходатайство Краснощекова, более того - она заявляет собственное аналогичное ходатайство. Прокурор сослалась на пункт 3 части 2 статьи 241 Уголовно-процессуального кодекса (статья "Гласность", пункт о разглашении сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства). 11 сентября на заседании представитель СМИ "ИА Агентство антикоррупционной информации" подал ходатайство об осуществлении видеосъёмки в зале судебного заседания, в удовлетворении этого ходатайства было отказано, однако "после процесса производилась запись интервью с Харченко*", отметила Марчукова. "В результате интервью с Харченко* и его защитником (Натальей) Федоренко в различных СМИ были размещены публикации, существенно искажающие суть предъявленного обвинения, содержащие не соответствующие действительности сведения о ходе судебного заседания, о личностях потерпевшего и свидетелей", - заявила Марчукова. Она подчеркнула, что опрос свидетелей обвинения окончен, планируется исследование видеоматериалов, касающихся в том числе личной жизни Краснощекова, и попросила о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании.

Недопуск журналистов говорит только о том, что люди (суд) не хотят, чтобы Россия, вся страна, видела, как меня судят по заранее фальсифицированному делу. Именно поэтому пытаются процесс закрыть

Судья дала слово Вадиму Харченко*. "Краснощеков заявляет о том, что в телеграм-каналах появились какие-то публикации. Ему никто не мешает подавать в суд на эти телеграм-каналы, писать на них заявления о клевете и так далее. Ему никто не мешает бороться именно с тем, кто, по его мнению, распространяет какую-то неправдивую информацию", - прокомментировал Харченко* ходатайство Краснощекова.

"Что касается ходатайства прокуратуры, то я совершенно уверен, что прокуратура знает, что всё мое уголовное дело сфальсифицировано от начала и до конца. Соответственно недопуск журналистов говорит только о том что люди не хотят, чтобы эта правда всплыла, чтобы Россия, вся страна, видела, как меня судят по заранее фальсифицированному делу. Именно поэтому пытаются процесс закрыть. Я, естественно, против. Я хочу, чтобы рассмотрение было гласным, чтобы люди видели работу прокуратуры, работу суда, работу защиты. Чтобы все понимали, что если я действительно виновен, то я должен нести ответственность, но если я невиновен, то меня нужно отпустить на свободу. Я хочу, чтобы люди следили за этим процессом и имели возможность присутствовать на заседаниях и видеть это всё своими глазами. Я думаю, что эти ходатайства вызваны испугом и боязнью уголовных дел по фальсификации и превышению должностных полномочий", - заявил Харченко*.

Адвокат Наталья Федоренко заявила, что это уже третий раз, когда потерпевший и сторона обвинения подают тождественные ходатайства. "Мой доверитель указывает, и я это открыто заявляла, о ненадлежащем надзоре органов прокуратуры, которые допустили фальсификацию доказательств. Я это открыто говорю, я не "искажаю в средствах массовой информации", и я это представлю в суде. Недопустимое составление документов, приобщение, допрос свидетелей с нарушениями - всё это знает наша уважаемая прокуратура. В закрытом судебном заседании, я полагаю, государственный обвинитель хочет прикрыть как раз недостойное поведение (прокуратуры) именно в ненадлежащем надзоре за органами предварительного следствия", - сказала Федоренко.

Гласность и доступность судопроизводства провозглашается Конституцией РФ, указал еще один адвокат Алексей Возбранный. "Законодатель статьей 241 УПК РФ предусмотрел те обстоятельства и основания, по которым от указанных принципов судопроизводства (гласность, доступность) возможно отклониться. Потерпевшим и стороной обвинения не представлено доводов, которые могли бы стать основанием для закрытия заседания", - отметил адвокат.

Оба защитника попросили отказать в удовлетворении ходатайств.

Судья Шуткина удалилась в совещательную комнату и через 15 минут огласила решение: ходатайства удовлетворить, судебный процесс закрыть. Данное решение может быть обжаловано только после окончания всего судебного процесса, вместе с обжалованием решения по самому уголовному процессу в апелляции, указала она. После этого всех слушателей и журналиста попросили покинуть зал заседания.

Решение суда вызвало негодование слушателей, две женщины, выйдя из зала заседания, расплакались.

"Я подруга Вадима, я считаю, что он сидит незаконно", - сказала одна из женщин, Наталья, корреспонденту "Кавказского узла". "Он высказывал свое личное мнение. Просто это мнение кому-то не понравилось, его решили наказать, но у нас разве не свобода слова? Я раньше с таким не сталкивалась, на суде первый раз. Но теперь это коснулось близкого человека, и я, если честно, шокирована. Получается, мы все не имеем права высказывать свое мнение? И мы ничем не защищены в нашем государстве?" - поделилась она своими впечатлениями от процесса.

Когда человек честный - и вот так с ним обращаются, это жутко несправедливо. Конечно, больно, что это происходит с человеком, который так много хорошего сделал для горожан

"Вадим наш хороший друг", - рассказала жительница Пушкинского дола (поселка в Геленджике) Лариса Еремеева, которая долго плакала, выйдя из здания суда. "У нас у самих (жителей Пушкинского дола) здесь был суд, поэтому мы знаем, как судят в Геленджике. Здесь прокуратура имеет такое "веское слово", что все суды опираются на их мнение, их предложения, их ходатайства, даже если это противопоставляется законам или Конституции", - отметила она. По ее мнению, многие бы ее соседи пришли на суд, но кто-то не смог, а кто-то боится. "Потому что если уж с Вадимом, который говорил правду, вот так теперь... Многие, наверное, боятся. А Вадим - человек бесстрашный. Он всегда оказывал помощь очень многим, абсолютно бескорыстно. Есть правда, которую он озвучивал, в том числе об администрации, и теперь они, видимо, боятся, что эту правду услышат люди в зале заседания, поэтому, я считаю, суд и закрыли. Когда человек честный - и вот так с ним обращаются, это жутко несправедливо. Конечно, больно, что это происходит с человеком, который так много хорошего сделал для горожан ", - заключила она, вновь едва не плача.

Еще один житель Пушкинского дола Александр рассказал, что блогер многим помогал, в том числе жителям поселка. "И я считаю, что мы просто обязаны ему помочь, хотя бы присутствием. Для меня многое непонятно тут (на заседаниях). Много чего говорили - и ничего конкретного. Почему за какие-то слова - человека раз и посадили? Что он такого сделал, чтоб можно было так вот с ним поступить? Мне кажется, что это всё абсурд и какой-то беспредел. И это однозначно несправедливо", - сказал он.

Роман второй раз пришел на заседание. "Я недавно узнал про процесс, и пришел - 11 сентября был, и сегодня. Потому что я Вадима знаю, я много лет следил за его деятельностью и очень его уважаю. Он очень порядочный человек, и, узнав, что его судят, я, конечно, пришел, первый раз в жизни на суде побывал. И посмотрел, что творится на этом суде. Это не суд, а судилище. Судья заискивающе смотрит в глаза стороне обвинения, и что бы ни сказала сторона обвинения - она поддерживает", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, блогера преследуют за общественную деятельность. "Вадим говорил всё, как есть, даже те вещи, которые администрация старалась прикрыть, закрыть глаза, а он об этом говорил открыто. За это я его люблю и уважаю, а этот суд считаю абсурдом, всё, что говорит сторона обвинения, просто смешно, глупо и бездоказательно, и неграмотно. Это сговор, я считаю, с целью подавить в Геленджике правозащиту в лице Вадима Харченко", - подчеркнул он.

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