Защита адвоката Федоренко обжаловала её арест

02 октября 2024, 23:17

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Арест адвоката Натальи Федоренко из Геленджика, обвиняемой в нарушении неприкосновенности частной жизни, обжалован, сообщил ее защитник.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября адвокат Наталья Федоренко, защищающая блогера Вадима Харченко*, была задержана прямо на заседании мирового суда в Новороссийске, где рассматривается уголовное дело в отношении неё о нарушении неприкосновенности частной жизни судьи. Её поместили под стражу, хотя статья 137 УК РФ, по которой обвиняется Федоренко, не предусматривает такой меры пресечения, как заключение под стражу, отметил её адвокат.

Сегодня в судебном участке №248 Новороссийска должно было пройти заседание по делу адвоката из Геленджика Натальи Федоренко, однако оно не состоялось в связи с тем, что Федоренко не доставили на заседание.

1 октября Федоренко была отправлена из суда в изолятор временного содержания, и только сегодня её поместили в СИЗО, в связи с этим доставить её в судебное заседание из СИЗО не получилось, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Федоренко Алексей Возбранный. Следующее заседание по делу Федоренко пройдёт 7 октября.

Защита уже обжаловала арест Федоренко в Октябрьский районный суд Новороссийска. На рассмотрение жалобы в апелляционной инстанции, по закону, отводится трое суток.

Подзащитный Федоренко блогер Вадим Харченко* признан политзаключённым. 26 сентября суд закрыл его процесс после того, как о его судебных заседаниях начали писать СМИ.

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