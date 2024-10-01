Суд заключил под стражу адвоката блогера Харченко*

01 октября 2024, 22:05

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Адвокат Наталья Федоренко помещена под стражу по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Защита намерена обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Наталья Федоренко, обвиняемая в нарушении неприкосновенности частной жизни, подала жалобу главе Следкома России на действия судьи и неправомерное уголовное преследование. Судья намеренно создает на процессе условия, которые провоцируют сторону защиты на конфликт, и потребовал силой доставить больную коронавирусом Федоренко на заседание, рассказала она. Преследование Федоренко связано с тем, что при рассмотрении дела о самострое она заявила отвод судье в связи с тем, что он лечил свою собачку в ветеринарной клинике, расположенной в этом доме. Федоренко считает, что таким образом ее пытаются лишить статуса адвоката.

Наталья Федоренко - адвокат блогера Вадима Харченко* из Геленджика, процесс по делу которого 26 сентября был закрыт после того, как его начали освещать СМИ.

Сегодня в мировом судебном участке №82 города Новороссийска должно было пройти заседание по делу адвоката Натальи Федоренко, которая обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ ). Информация об этом размещена на сайте мирового участка №82.

К 14.00 мск корреспондент "Кавказского узла" прибыла на участок №82 в Новороссийске, однако помощница судьи судьи Александра Полякова, который должен был рассматривать дело, сообщила, что дело Федоренко рассматривается на участке №248 другим судьей. Причин она не объяснила.

В приемной судебного участка №248, расположенного в том же здании, сказали, что дело Федоренко рассматривается у них, потому что "судье (этого участка) распределили рассмотрение этого дела". На само заседание корреспондента не допустили, сославшись на то, что процесс закрытый.

Наталья Федоренко перед заседанием сказала корреспонденту "Кавказского узла", что считает рассмотрение ее дела судьей другого участка неправомерным. "Изначально мое дело рассматривала судья Наталия Толстенко. Тогда она была мировым судьей участка №82. Потом она ушла на повышение - и ее дела отдали в 248-й участок, где судья начал рассмотрение моего дела. Потом на участке №82 стал судьей Александр Поляков, и дела этого участка были возвращены с 248-го участка ему на рассмотрение. Но мое дело осталось в участке 248, судья которого теперь неправомерно его продолжает рассматривать", - отметила Федоренко.

Адвокат обращалась в Октябрьский районный суд Новороссийска, который рассматривает жалобы на работу мировых судебных участков, и получила ответ, что ее дело продолжает рассматривать судья участка 248 в связи с принципом неизменности состава суда. "Но это незаконно, дело должно рассматриваться судьей того участка, на который его распределил Краснодарский краевой суд. Получается, они нарушают постановление краевого суда! Я полагаю, что это еще один способ давления на меня", - рассказала Федоренко, указав, что именно судья участка 248 отказывался увеличить температуру на направленном в зал кондиционере, на котором было установлено значение +16.

После этого Федоренко и ее адвокат зашли на заседание. После заседания Федоренко из здания суда не вышла. Как пояснил корреспонденту "Кавказского узла" ее адвокат Алексей Возбранный, Федоренко была взята под стражу в зале суда.

Ранее в отношении Федоренко судьей участка 248 были осуществлены приводы в суд, она это обжаловала в вышестоящую инстанцию, и законность этих мер на данный момент апелляционным судом не установлена. На вопрос корреспондента "Кавказского узла" о том, не стали ли эти приводы поводом для заключения ее под стражу, Возбранный ответил, что не понимает, на каких основаниях его подзащитная была помещена под арест. "Для меня это полная неожиданность. Просто инкриминируемая ей статья вообще не подразумевает меры пресечения в виде заключения под стражу, уголовно-процессуальное законодательство такого не предусматривает", - сказал он. Арест Федоренко будет обжалован, добавил Возбранный.

Перед заседанием Федоренко говорила о том, что находится на больничном в связи с коронавирусной инфекцией. Где она содержится в данный момент, в ИВС или в больнице, не известно. Сотрудница изолятора временного содержания Новороссийска отказалась предоставить корреспонденту "Кавказского узла" информацию о том, есть ли у них такая задержанная.

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