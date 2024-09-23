Адвокат блогера Харченко* пожаловалась Бастрыкину на действия судьи

23 сентября 2024, 03:50

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Наталья Федоренко, обвиняемая в нарушении неприкосновенности частной жизни, подала жалобу главе Следкома России на действия судьи и неправомерное уголовное преследование. Судья намеренно создает на процессе условия, которые провоцируют сторону защиты на конфликт, и потребовал силой доставить больную коронавирусом Федоренко на заседание, рассказала она.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Наталья Федоренко, которая защищает блогера из Геленджика Вадима Харченко*, обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни одной из судей. При рассмотрении дела о самострое она заявила отвод судье в связи с тем, что он лечил свою собачку в ветеринарной клинике, расположенной в этом доме. Федоренко считает, что таким образом ее пытаются лишить статуса адвоката. Она требовала отвода судьи из-за допущенных нарушений, но получила отказ. По ее словам, ей почти ежедневно приходится ездить из Геленджика в Новороссийск, где рассматривается ее уголовное дело.

Адвокат блогера Вадима Харченко* Наталья Федоренко, обвиняемая в нарушении неприкосновенности частной жизни одного из судей Геленджика, обратилась в заявлением в следственный комитет России к Александру Бастрыкину, указав на умышленное создание мировым судьей <...> пыточных условий в процессе для нее и ее защитников, которые привели к болезням. Но несмотря на это, судья потребовал доставить адвоката на следующее заседание, которое запланировано на 24 сентября.

По словам Натальи Федоренко, судья неподобающе вел себя на процессе. "В судебном заседании назначенном на 19.09.2024 года 9.00 включил кондиционер с температурным режимом «Турбо», температура потока воздуха, направленного в зал суда, на цифровом дисплее была указана 16 градусов. На замечания стороны защиты не реагировал на протяжении 4 часов 30 минут", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мы все просто страдали от жажды, от холода, от невозможности выйти в туалет. Происходящее в суде 19 и 20 сентября можно назвать умышленной пыткой

Федоренко добавила, что ее адвокаты Попов, Ермолина и Возбранный после этого заседания пожаловались ей на недомогание, а сама она с высокой температурой была вынуждена вновь ехать на процесс с высокой температурой.

"Когда мы приехали на процесс 20 сентября, то судья вновь включил кондиционер. На улице было 22 градуса, а внутри помещения 16 градусов из за кондиционера. Я сообщила судье, что у меня температура, я плохо себя чувствую, равно как и мои адвокаты, которых он так же заморозил вчера. Я попросила его выключить кондиционер, на что судья в дерзком и неуважительном тоне ответил: "Мне не холодно, меня мантия греет". В процессе присутствовали: я и мои три защитника, секретарь судьи и прокурор. Обращения к прокурору о пыточной атмосфере в зале суда, так же ни к чему не привели. Реакции прокурора не последовало. Я и мои защитники поняли, что это был сговор, чтобы нас морозить в заседании и выводить на конфликт - судья был довольно тепло одет, прокурор и секретарь тоже. Возникает вопрос: при 22 градусах на улице, для чего тепло одеваться и включать кондиционер до 16 градусов? При 16 градусах суд длился пять часов. Мне и моим защитникам этот судья не разрешал выйти в туалет, не разрешал сходить за теплой одеждой, не разрешал набрать воды. Мы все просто страдали от жажды, от холода, от невозможности выйти в туалет. По факту происходящее в суде 19 и 20 сентября можно назвать умышленной пыткой. Мое состояние усугубляла высокая температура. Я уже просто начала терять создание без перерыва и возможности что-либо изменить и была вынуждена выйти, несмотря на запрет судьи. Я сразу обратилась в медучреждение, где у меня взяли тест на ковид и он оказался положительным. Состояние у меня после 19 и особенно 20 сентября ужасное: очень высокая температура, сильно болит голова и я не знаю, когда я поправлюсь. Медиками мне рекомендован постельный режим", - сообщила Федоренко.

По ее словам, защита заявила отвод председателю суда за издевательство над участниками процесса, представляющими защиту и над самой подсудимой, однако, судья ограничился немотивированным отказом в отводе. "Мои адвокаты так же мне рассказали, что судья вынес Постановление о насильственном приводе меня на суд 24 сентября. Но как они меня с ковидом будут заставлять в зал суда, мне непонятно: ведь я могу заразить и конвоиров, и самого судью, и других участников процесса, если этого уже не произошло. Поэтому я написала так же заявление в санэпидемнадзор чтобы сам судья, прокурор и секретарь прошли тесты на наличие или отсутствие у них ковида. Это смертельно опасное заболевание и они не должны подвергать других людей опасности заражения. Я нахожусь дома в постели по рекомендации врачей и намерена это объяснить приставам, которые согласно постановлению должны силой меня доставлять в суд 24 сентября", - добавила адвокат Наталья Федоренко.

В заявлении Бастрыкину адвокат так же указала что так как мировой судья <...> демонстративно жал в процессе руку судье, обвиняющему ее в распространении сведений о его частной жизни, то речь идет о неформальных, внепроцессуальных отношениях этих судей друг с другом.

Федоренко добавила, что указала в заявлении и всю информацию о незаконном привлечении ее к уголовной ответственности и незаконных действиях судьи. "Вместо того, чтобы лечиться, я вынуждена писать заявления во все инстанции», - отмечает адвокат Наталья Федоренко". Она считает что ее травля организована умышленно из-за дела Харченко* и других ее клиентов, связанных с политическими делами. По словам Натальи Федоренко: «дело по выборам Игоря Огородникова отменено и возвращено в суд первой инстанции на пересмотр»:

"Дело у Игоря Огородникова назначено на 25 сентября, у Вадима Харченко* на 26 сентября, где я представляю их интересы, а мое дело назначено на 24 сентября, несмотря на ковид и как в этой ситуации не поверить в то, что имеет быть место сговор по преследованию адвоката, который защищает неугодных власти людей?», - задается риторическим вопросом Наталья Федоренко. Ее позицию поддерживают ее адвокаты, которые на себе так же ощущают прессинг, являясь защитниками адвокат Натальи Федоренко.

Напомним, Вадим Харченко* обвиняется по девяти эпизодам и четырем статьям УК РФ: часть 1 статьи 280.3 (повторная дискредитация армии), четырем эпизодам части 5 статьи 128.1 (клевета), части 1 статьи 148 (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и части 2 статьи 280 (призывы к экстремизму, совершенные в интернете).

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