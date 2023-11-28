Военком Геленджика лишился поста после вручения повестки активисту

28 ноября 2023, 02:37

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Наблюдатель от КПРФ Игорь Огородников, которому на избирательном участке вручили повестку, узнал от врио военного комиссара Краснодарского края, что военком Геленджика переведен на более низкую должность.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября сотрудники военкомата вручили на избирательном участке повестки наблюдателю Игорю Огородникову и члену избирательной комиссии Алексею Лобанову. Лобанову повестка была вручена для уточнения личных данных, а Огородникову - для уточнения личных данных и "получения моб. предписания". Огородников счел это давлением на независимых наблюдателей. 10 сентября полицейские перед подсчетом голосов задержали Огородникова, который ранее составил три жалобы на действия участковой комиссии, за неповиновение требованию сотрудника полиции. По версии силовиков, Огородников отказывался покинуть участок.

12 сентября стало известно, что наблюдатель от КПРФ Игорь Огородников был арестован на сутки по административной статье о неповиновении требованиям полицейского. К моменту вынесения решения Геленджикского горсуда Огородников уже отбыл срок, сообщили его однопартийцы. 29 сентября Огородников подал в Следственный комитет заявление о фальсификации протокола о неподчинении требованиям полицейских. 13 сентября мировой судья в Геленджике признал Игоря Огородникова виновным во вмешательстве в работу избирательной комиссии и оштрафовал его на 2000 рублей. Огородников обжаловал решение суда.

27 ноября наблюдатель от КПРФ на выборах в Геленджике Игорь Огородников получил по почте письмо от врио военного комиссара Краснодарского края, полковника А. Чугункина, в котором сообщается, что военком Геленджика С. Козлов, который вручал повестки о явке в военкомат Игорю Огородникову и члену избирательной комиссии Алексею Лобанову, был наказан. 9 сентября за свои незаконные действия он получил представление военного следственного отдела, а 12 сентября был уволен с должности и переведен на нижестоящую должность военкомом края.

Корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Огородников рассказал, что получил письмо 27 ноября, хотя датировано оно 9 ноября. В нем, в частности, говорится (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), что "в военный комиссариат Краснодарского края из военного следственного отдела по Новороссийскому гарнизону" поступило от Огородникова обращение по вопросу законности вручения повестки".

"Военной прокуратурой Новороссийского гарнизона 9 сентября 2023 <...> военному комиссару Краснодарского края внесено представление по результатам проверки исполнения должностными лицами военного комиссариата городского округа город-курорт Геленджик Краснодарского края требований законодательства об избирательном праве в ходе проведения избирательной кампании. По результатам рассмотрения представления военным комиссаром Краснодарского края издан приказ от 12 сентября 2023 г. №324 о привлечении военного комиссара городского округа город-курорт Геленджик Краснодарского края Козлова С.В. за нарушение требований законодательства Российской Федерации об избирательном праве граждан, а также о воинском учете, к дисциплинарной ответственности. Также приказом военного комиссара Краснодарского края от 12 сентября 2023 <...> Козлов С.В. освобожден от занимаемой должности военного комиссара городского округа город-курорт Геленджик Краснодарского края и переведен на нижестоящую должность", - говорится в письме.

Игорь Огородников признался, что был удивлен, получив письмо, потому что впервые в его практике какая-либо госструктура отреагировала подобным образом. «Моя реакция первая - я был приятно удивлен», - отметил он.

«Как предположила адвокат, которая вела мои дела по избирательному праву, разбирательства начались после озвучки ситуации в СМИ», - добавил Огородников.

Члену избирательной комиссии Алексею Лобанову, которому также была вручена повестка при аналогичных обстоятельствах, соответствующее письмо пока не поступило.

С 8 по 10 сентября в стране, в том числе в регионах юга России проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Независимые наблюдатели на выборах на юге России зарегистрировали более 90 нарушений.

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