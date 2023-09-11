Подсчет голосов на выборах, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

11 сентября 2023, 08:32

Более 90 нарушений зарегистрировали независимые наблюдатели на выборах на Юге России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время выборов в Астраханской области, Волгоградской области, Калмыкии, Краснодарском крае и Ростовской области активисты зафиксировали десятки нарушений. Среди них вбросы бюллетеней, задержаний наблюдателей и попытки помешать их работе, нарушения запрета на агитацию и давление на избирателей.

Как сообщал "Кавказский узел", регионы юга России и республики Северного Кавказа отметились нарушениями в ходе текущих выборов. Так, в Ростовской области депутат заявила о пропаже бюллетеней, в Калмыкии избирком отказал в регистрации журналистам, а в Сочи выборы прошли почти при полном отсутствии независимых наблюдателей.

С 8 по 10 сентября в стране, в том числе в регионах Юга России проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России и республиках Северного Кавказа публикуются на тематической странице "Выборы-2023: Юг России".

На сайте "Карта нарушений на выборах", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос"*, сообщается, что в Краснодарском крае зарегистрировано 48 нарушений. Из них в Краснодаре – 12, в Новороссийске –9, в Геленджике – 27. В Краснодаре – жалобы от наблюдателей на необоснованные ограничения и необоснованное удаление с участков, расхождения данных о явке избирателей.

В Новороссийске – жалобы на необоснованный запрет вести фото и видеосъемку, и жалоба, что территориальная комиссия заранее не извещает членов избиркома о предстоящих заседаниях. Также в одном из сообщений сказано, что в Новороссийске совершено нападение на члена ТИК "Центральная" Романа Пилипенко, а в другом – о нападении на наблюдателя Даниила Гоголева.

Среди нарушений на выборах в Геленджике – задержание наблюдателя, нарушение членами избирательной комиссии правил подсчета голосов и правил работы комиссий, случай вброса бюллетеней, необоснованный недопуск наблюдателя, а также расхождение в данных о числе избирателей с реальным числом.

Также одно нарушение зафиксировано в Армавире – наблюдатель сообщил о вбросе бюллетеней. Еще одно нарушение зафиксировано в Минеральных Водах – на сайте администрации Минераловодского городского округа размещен текст с признаками агитации. В нем идет речь об "Единой России".

В Калмыкии зафиксированы 36 нарушений. В том числе в местных изданиях – РИА "Калмыкия", "Элистинская панорама" и "Степные вести" были опубликованы несколько статей с признаками агитации. В статьях шла речь об "Единой России".

Активисты в день голосования поспорили о масштабах нарушений на выборах в Калмыкии. Наблюдатели на выборах в парламент Калмыкии сообщили о нарушениях, которые могут повлиять на результат выборов, заявила лидер отделения "Справедливой России" Наталья Манжикова. Серьезных нарушений на избирательных участках не зафиксировано, возразили наблюдающие за ходом голосования депутат Арслан Кусьминов, эксперт Общественного штаба Анатолий Эрдниев и блогер Санал Убушиев.

В Ростове-на-Дону – шесть нарушений. Речь идет о публикации изданиями "Газета Дона", "1РНД", "Комсомольская правда в Ростове-на-Дону", "Блокнот Ростов" и "Газета Ростов" статей с признаками агитации в пользу партий "Новые люди" и "Единая Россия".

По одному нарушению в Гуково и Каменск-Шахтинском. Речь идет о публикации агитационных текстов на сайтах муниципальных администраций и сообщение от наблюдателя о несоответствии между числом реально проголосовавших жителей и показателем явки избирателей.

10 сентября депутат заявила о пропаже бюллетеней в Ростовской области. По данным наблюдателя, на участке в Каменском районе проголосовали 67 человек, а председатель озвучила втрое большое число. При этом пропали пустые бюллетени, заявила депутат заксобрания области Ирина Полякова.

Одно нарушение также зафиксировано в поселке Горноводяное Волгоградской области. "На выборах в день голосования проводилась агитация с давлением на избирателей", – сказано в сообщении.

В Астраханской области зафиксировано одно нарушение во время выборов – на сайте сетевого издания РИА "Волга" опубликована агитационная статья, в которой идет речь об "Единой России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Кандидаты от четырех партий борются за места в горсоветах Ингушетии", "Выборная кампания в Майкопе показала снижение уровня конкуренции", "Выборы главы села в Волгоградской области отложены после снятия двух кандидатов".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 сентября 2023, 09:49

11 сентября 2023, 09:24

  • Узденов избран депутатом Госдумы на фоне роста популярности оппозиции

    Мандат умершего депутата Госдумы от Карачаево-Черкесии Джашарбека Узденова перейдет по итогам выборов его сыну Солтану Узденову. При этом на выборах сын показал результат хуже, чем его отец, набрав меньше голосов, а оппозиционные кандидаты смогли получить почти втрое больше, чем на выборах 2021 года.

11 сентября 2023, 07:39

  • Оппозиция призвала отправить в отставку премьер-министра Грузии

    Грузинская оппозиция обвинила премьер-министра Ираклия Гарибашвили в том, что он летал в Мюнхен на правительственном самолете в частных целях и потребовала инициировать его отставку. Власти опровергли эту информацию, заявив, что полет осуществлялся коммерческим рейсом.

11 сентября 2023, 06:44

  • Житель Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО

    Муртаза Акбашев из Зольского района погиб в ходе военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 102 жителей Кабардино-Балкарии.

11 сентября 2023, 05:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи