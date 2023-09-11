Более 90 нарушений зарегистрировали независимые наблюдатели на выборах на Юге России

11 сентября 2023, 08:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время выборов в Астраханской области, Волгоградской области, Калмыкии, Краснодарском крае и Ростовской области активисты зафиксировали десятки нарушений. Среди них вбросы бюллетеней, задержаний наблюдателей и попытки помешать их работе, нарушения запрета на агитацию и давление на избирателей.

Как сообщал "Кавказский узел", регионы юга России и республики Северного Кавказа отметились нарушениями в ходе текущих выборов. Так, в Ростовской области депутат заявила о пропаже бюллетеней, в Калмыкии избирком отказал в регистрации журналистам, а в Сочи выборы прошли почти при полном отсутствии независимых наблюдателей.

С 8 по 10 сентября в стране, в том числе в регионах Юга России проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России и республиках Северного Кавказа публикуются на тематической странице "Выборы-2023: Юг России".

На сайте "Карта нарушений на выборах", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос"*, сообщается, что в Краснодарском крае зарегистрировано 48 нарушений. Из них в Краснодаре – 12, в Новороссийске –9, в Геленджике – 27. В Краснодаре – жалобы от наблюдателей на необоснованные ограничения и необоснованное удаление с участков, расхождения данных о явке избирателей.

В Новороссийске – жалобы на необоснованный запрет вести фото и видеосъемку, и жалоба, что территориальная комиссия заранее не извещает членов избиркома о предстоящих заседаниях. Также в одном из сообщений сказано, что в Новороссийске совершено нападение на члена ТИК "Центральная" Романа Пилипенко, а в другом – о нападении на наблюдателя Даниила Гоголева.

Среди нарушений на выборах в Геленджике – задержание наблюдателя, нарушение членами избирательной комиссии правил подсчета голосов и правил работы комиссий, случай вброса бюллетеней, необоснованный недопуск наблюдателя, а также расхождение в данных о числе избирателей с реальным числом.

Также одно нарушение зафиксировано в Армавире – наблюдатель сообщил о вбросе бюллетеней. Еще одно нарушение зафиксировано в Минеральных Водах – на сайте администрации Минераловодского городского округа размещен текст с признаками агитации. В нем идет речь об "Единой России".

В Калмыкии зафиксированы 36 нарушений. В том числе в местных изданиях – РИА "Калмыкия", "Элистинская панорама" и "Степные вести" были опубликованы несколько статей с признаками агитации. В статьях шла речь об "Единой России".

Активисты в день голосования поспорили о масштабах нарушений на выборах в Калмыкии. Наблюдатели на выборах в парламент Калмыкии сообщили о нарушениях, которые могут повлиять на результат выборов, заявила лидер отделения "Справедливой России" Наталья Манжикова. Серьезных нарушений на избирательных участках не зафиксировано, возразили наблюдающие за ходом голосования депутат Арслан Кусьминов, эксперт Общественного штаба Анатолий Эрдниев и блогер Санал Убушиев.

В Ростове-на-Дону – шесть нарушений. Речь идет о публикации изданиями "Газета Дона", "1РНД", "Комсомольская правда в Ростове-на-Дону", "Блокнот Ростов" и "Газета Ростов" статей с признаками агитации в пользу партий "Новые люди" и "Единая Россия".

По одному нарушению в Гуково и Каменск-Шахтинском. Речь идет о публикации агитационных текстов на сайтах муниципальных администраций и сообщение от наблюдателя о несоответствии между числом реально проголосовавших жителей и показателем явки избирателей.

10 сентября депутат заявила о пропаже бюллетеней в Ростовской области. По данным наблюдателя, на участке в Каменском районе проголосовали 67 человек, а председатель озвучила втрое большое число. При этом пропали пустые бюллетени, заявила депутат заксобрания области Ирина Полякова.

Одно нарушение также зафиксировано в поселке Горноводяное Волгоградской области. "На выборах в день голосования проводилась агитация с давлением на избирателей", – сказано в сообщении.

В Астраханской области зафиксировано одно нарушение во время выборов – на сайте сетевого издания РИА "Волга" опубликована агитационная статья, в которой идет речь об "Единой России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.