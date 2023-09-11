Кандидат в депутаты Заксобрания Кубани сообщила о вручении наблюдателю судебной повестки

11 сентября 2023, 01:54

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Наблюдателю на выборах в Геленджике Игорю Огородникову на избирательном участке вручили судебную повестку, потребовав явиться в суд спустя полчаса после вручения. При этом повестка никак не подписана, сообщила кандидат в депутаты Илона Грачевская.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 сентября член КРПФ Александр Сафронов сообщил, что сотрудники военкомата вручили повестки наблюдателю Игорю Огородникову и члену избирательной комиссии Алексею Лобанову. Огородников счел вручение повесток давлением на независимых наблюдателей. Отмечается, что Лобанову повестка вручена для уточнения личных данных, а Огородникову - для уточнения личных данных и "получения моб. предписания". Военком Геленджика подтвердил вручение повесток. Вечером 10 сентября стало известно, что Игорь Огородников был задержан полицией за неповиновение требованию.

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края от КПРФ Илона Грачевская сообщила 10 сентября в своем телеграм-канале, что наблюдателям от партии стали выдавать на избирательных участках судебные повестки. В них, по ее утверждению, у наблюдателей требуют явиться на заседание "буквально через 15-20 минут после вручения". Такие повестки она назвала "симулякрами".

По словам Грачевской, первую такую повестку вручили Игорю Огородникову, однако на ней никаких подписей. Она опубликовала фото повестки. Судебная повестка по административному делу № 2а-3353/2023 действительно адресована Огородникову. В ней указано, что его в качестве административного ответчика вызывает Геленджикский городской суд в 16.45 мск 10 сентября. В качестве административного истца указана Участковая избирательная комиссия № 09-40. При этом в повестке действительно нет ни одной подписи.

Грачевская, впрочем, не сообщила, вручили ли кому-то еще подобную повестку. Она опубликовала комментарий правозащитницы Натальи Федоренко по этому поводу. "Повестка без подписи сотрудника состава суда, а также на сайте суда нет информации о принятии иска к производству суда и сведений о дате и времени судебного заседания по делу № 2а-3353/2023, что образует нарушение в надлежащем уведомлении Огородникова И.Н. о дате и времени судебного заседания", - утверждает правозащитница.

Напомним, с 2021 года выборы по решению ЦИК России проводятся в течение трех дней. В 2023 году на многих участках проводится трехдневное голосование – с 8 по 10 сентября. В то же время в некоторых регионах день голосования остался единственным – 10 сентября. О некоторых значимых избирательных кампаниях в регионах юга России можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

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