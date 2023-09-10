Депутат заявила о пропаже бюллетеней в Ростовской области

10 сентября 2023, 20:59

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По данным наблюдателя, на участке в Каменском районе проголосовали 67 человек, а председатель озвучила втрое большое число. При этом пропали пустые бюллетени, заявила депутат заксобрания области Ирина Полякова.

Как сообщал "Кавказский узел", 8-10 сентября в стране, в том числе в регионах Юга России проходят выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний.

О несоответствии между реально проголосовавшими людьми и цифрой явки избирателей, которую озвучил председатель участка 860 в Старой Станице Каменского района Ростовской области сообщила депутат Ирина Полякова. По ее словам, в Старой Станице наблюдатель заострил внимание на расхождении данных. Наблюдатель насчитал 67 проголосовавших человек, а председатель озвучила, что проголосовали 260.

«Мы приехали в Старую Станицу с членом нашего ТИК Каменского района, поскольку только у нее есть полномочия пересчитывать голоса», - заявила Ирина Полякова, слова которой приводит RostovGazeta.

«В книгах расписались 67 избирателей. А пустые бюллетени - пропали... Мы сразу вызвали полицию. Представители правопорядка приехали, все зафиксировали и запротоколировали. Урну с проголосовавшими сразу опечатали, а вместо нее поставили другую», - рассказала она.

На сайте избиркома области информации об инциденте на данный момент нет.

На сайте проекта "Карта нарушений на выборах", который ведет движение "Голос"*, по данным на 20.50 мск зафиксировано 11 сообщений о нарушениях в регионе, девять из них касается нарушений правил агитации в СМИ, которые поступили до или в первый день голосования. Два сообщения о нарушениях зарегистрировано в день выборов.

Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России и республиках Северного Кавказа публикуются на тематической странице "Выборы-2023: Юг России".

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