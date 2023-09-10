Активисты поспорили о масштабах нарушений на выборах в Калмыкии

10 сентября 2023, 17:28

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Наблюдатели на выборах в парламент Калмыкии сообщили о нарушениях, которые могут повлиять на результат выборов, заявила лидер отделения "Справедливой России" Наталья Манжикова. Серьезных нарушений на избирательных участках не зафиксировано, возразили наблюдающие за ходом голосования депутат Арслан Кусьминов, эксперт Общественного штаба Анатолий Эрдниев и блогер Санал Убушиев.

Как писал "Кавказский узел", в первый день голосования в Калмыкии поступали сообщения только о мелких нарушениях, рассказали 8 сентября главред "Современной Калмыкии" Валерий Бадмаев и депутат Народного хурала Арслан Кусьминов. В ЦИК республики также заявили, что не получали сообщений о серьезных нарушениях.

В Калмыкии в течение трех дней проходят выборы в Народный хурал (парламент) республики, в них участвуют семь избирательных объединений. Были зарегистрированы республиканские списки кандидатов от партий "Единая Россия" – 88 кандидатов, КПРФ – 60 кандидатов, "Партия роста" – 37 кандидатов, ЛДПР – 54 кандидата, "Новые люди" – 39 кандидатов, "Российская партия свободы и справедливости" – 37 кандидатов, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 32 кандидата, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

Выборы в Калмыкии проходят "с многочисленными нарушениями", которые могут повлиять на результат, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" председатель Совета реготделения «Справедливой России» Наталья Манжикова. "Получаем очень много жалоб о разных нарушениях. Голосование 8 сентября началось с того, что нашим наблюдателям на некоторых участках не разрешали ознакомиться со списками избирателей. Мне пришлось несколько раз звонить в избирком Республики Калмыкия, в конце концов мы смогли добиться, чтобы им разрешили подойти к столам и ознакомиться со списками. В тот же день не давали расписываться на сейф-пакетах, в которые пакуются бюллетени, не давали возможность зафиксировать их номера. Вот подобного рода нарушения были зафиксированы", - рассказала она.

Манжикова сообщила также об инциденте на участке 29, расположенном в школе № 3 Элисты. "Наш кандидат вечером [9 сентября] наклеила сигнальную пломбу на урне, а утром следующего дня, когда она пришла на участок, эта пломба уже была сорвана. Оставалась лишь та пломба, которую наклеил директор школы, он же председатель УИК-29 Александр Ким. Никакого акта о пломбе не было составлено в ходе рабочего дня. Возникает сомнение [предположение], что урна была вскрыта. Мы обратились в ЦИК Элисты, запросили видеозапись. Если запись подтвердит, что урна была вскрыта, то мы добьемся непризнания результатов голосования в этом УИК", - рассказала она.

По ее словам, сегодня утром на участке № 20 в Элисте наблюдатель увидела представителей "Ростелекома", которые "ночью отключали видеокамеры". "Заместитель председателя УИК сказала, что якобы отключался свет, поэтому камеры не работали, но потом пришла председатель УИКа и сказала, что камеры не отключались и все было нормально. Наблюдатели составили жалобы в элистинскую ТИК по этому поводу. Нам надо разобраться, отключались ли камеры, и если отключались, то что там происходило в бюллетенями. В общем, выборы проходят не без нарушений. Вчера на участке № 33 против нас была провокация, несколько человек зашли и раздавали газету нашей партии. Они попытались вручить ее нашим наблюдателям, и если бы они ее взяли, то их удалили бы с участка за проведение агитации. Провокаторов никто не задержал", - сообщила Манжикова.

По ее словам, избиратели "проявляют активность". "У нас средняя явка на выборах регионального уровня обычно составляет 40-45 процентов. Мы считаем, что во второй половине [дня] люди начнут активнее ходить. Дело в том, что мы призывали голосовать именно 10 сентября, так как именно в воскресенье мы можем сохранять голоса граждан", - подчеркнула она.

Нарушения на выборах есть, но незначительные, возразил депутат Народного хурала Арслан Кусьминов. "Я был на многих избирательных участках города, но пока каких-то существенных нарушений не обнаружил. Были незначительные недочеты, но они исправляются сразу после того, как делаешь замечание. О нарушениях много информации у «Справедливой России», но мне кажется, они не такие серьезные, чтобы изменить ход голосования", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, нарушений мало потому, что председатели многих избирательных комиссий сменились. "Многие члены комиссий поменялись, поменялись председатели комиссий, многих членов хорошо обучили. Все знают свои права и обязанности. В этом году ещё одно изменение мной замечено: не нагоняют бюджетников на голосование. Это отмечают сотрудники полиции, хорошо знакомые мне. Конечно, могут быть такие случаи, но в основном частные", - отметил депутат.

Региональные выборы "проходят пассивнее, чем другие", добавил он. "На 11 утра явка больше 30 процентов. Это неплохая явка. К концу дня, мне кажется, явка превысит 40 процентов. И это будет хорошим результатом", - сказал Кусьминов.

Явка избирателей на выборах депутатов Народного хурала на 12 мск 10 сентября составила 32,23% (64782 человека), на 15 мск - 35,94% (72260 человек), говорится в публикациях в телеграм-канале избиркома Калмыкии.

Эксперт Общественного штаба Анатолий Эрдниев также сообщил, что на этих выборах мало нарушений. "Наши эксперты в онлайн-режиме наблюдают за выборами. Они сидят перед мониторами и следят за происходящим на участках по видеокамерам. Если случаются какие-то нарушения, эксперты выезжают, решают проблемы на месте. В целом очень мало нарушений фиксируются на этих выборах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его оценке, явка "достаточно высокая". "С учетом того, что это выборы регионального уровня, то активность высокая, особенно сегодня. Большой процент голосующих ждали воскресенья, чтобы сделать свой выбор", - сказал Эрдниев.

Юрист и блогер Санал Убушиев признался, что удивлен тем, как проходят выборы в Калмыкии. "Я уже два дня хожу по избирательным участкам и удивлен тем, как проходят выборы. С первого дня [голосования] ничего не изменилось: выборы проходят очень спокойно, и я этому рад, если честно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Незначительные нарушения не повлияют на общий результат выборов, считает он. "Мелкие нарушения, как и на любых выборах, есть. Например, наблюдатель помог бабушке проголосовать, зашел вместе с ней в кабинку, потом председатель сделал замечание, и она вышла. Вот такого рода нарушения. Но эти нарушения не могут повлиять на результат выборов. Именно этому я удивлен. То есть до этого момента серьезные нарушения лично мной не зафиксированы. И если так продолжится, то выборы будут на уровень лучше, чем все остальные прошедшие выборы", - отметил юрист.

Явку около 30 процентов он оценивает как признак активности избирателей. "Если говорить по городу [Элисте], то она меньше 30 процентов. Я думаю […] это хороший результат. И по моей информации, никто никого не гонит на выборы", - сказал Убушиев.

Согласно данным на сайте проекта "Карта нарушений на выборах", который ведет движение "Голос"*, к 17.15 мск на выборах в Калмыкии зарегистрированы 34 нарушения, однако последнее сообщение датировано 31 августа. Большинство из указанных нарушений касаются публикаций в СМИ, которые можно расценить как агитацию за участвующие в выборах партии.

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