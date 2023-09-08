Калмыцкие активисты заявили об активной борьбе за места в парламенте республики

08 сентября 2023, 21:51

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Агитационная кампания в Калмыкии прошла активно и без существенных нарушений. В республике, прежде всего в Элисте, ожидается реальная борьба за места в парламенте, считают журналист Валерий Бадмаев и юрист Санал Убушиев.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября в регионах России, в том числе на юге страны, началось голосование на муниципальных и региональных выборах. Голосование продлится три дня. Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России и республиках Северного Кавказа публикуются на тематической странице "Выборы-2023: Юг России".

В Калмыкии в течение трех дней будут выбирать Народный Хурал (парламент) республики. В выборах участвуют семь избирательных объединений. Были зарегистрированы республиканские списки кандидатов от партий "Единая Россия" – 88 кандидатов, КПРФ – 60 кандидатов, "Партия роста" – 37 кандидатов, ЛДПР – 54 кандидата, "Новые люди" – 39 кандидатов, "Российская партия свободы и справедливости" – 37 кандидатов, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 32 кандидата, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

Предвыборная гонка велась довольно активно, но без явных нарушений со стороны кандидатов, сообщил юрист, блогер Санал Убушиев. "Атмосфера была спокойной, без оскорблений и грязи, что меня, если честно, удивило. Но в то же время это очень радует, поскольку заметно, что кандидаты осознали, что нет смысла оскорблять друг друга, поливать грязью и можно культурно вести кампанию и агитацию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, активность кандидатов наблюдалась как в соцсетях, так и на городских улицах. "Висели баннеры и плакаты, раздавались листовки с программами кандидатов. Помимо этого все были активны в соцсетях, продвигали свои идеи и убеждения. То есть везде была активная предвыборная гонка. Каких-то нарушений я не замечал, и в СМИ не видел сообщений об этом. Мне кажется, здесь снова сыграла роль осознанность кандидатов и их желание вести культурную борьбу", - отметил он.

При этом юрист подчеркнул, что окончательное мнение о выборах можно составить только после их окончания. "Возможно, все это было пылью в глаза, чтобы потом спокойно заниматься нарушениями на выборах. Посмотрим, какими будут результаты и каким будет ход выборов и голосования. Интересно будет понаблюдать, сколько мест смогут получить лидеры гонки", - подытожил он.

В состав Народного Хурала республики Калмыкия шестого созыва входит 21 депутат от "Единой России", четыре депутата от КПРФ и два от "Справедливой России", следует из информации на сайте республиканского парламента.

С ним согласился главный редактор "Современной Калмыкии" Валерий Бадмаев. "Черного пиара и грязи нет. Есть активная борьба, велась агитация", - подчеркнул он. По его словам, борьба в основном развернулась между провластными кандидатами и представителями левых движений, в списках которых есть и гражданские активисты.

Предвыборная гонка в основном прошла без явных нарушений, сообщил он. "Крупных нарушений не было. Я не говорю про использование административного ресурса, это уже никого не удивляет и нет никакой надежды, что его перестанут его использовать", - сказал Бадмаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, с утра поступают сообщения только о мелких нарушениях. "Кого-то по ошибке не допустили к голосованию, но потом исправили ситуацию, кого-то не было в списках и такого рода другие случаи. Но пока рано судить, надо дождаться воскресенья, тогда, я думаю, и начнутся основные и громкие нарушения", - полагает журналист.

Избирательная комиссия Республики Калмыкия отказалась аккредитовать на выборы представителей независимой газеты "Современная Калмыкия", учредителем которой является Валерий Бадмаев. Поводом стало отсутствие трудовых договоров между газетой и ее представителями, в аккредитации было отказано девятерым журналистам, сообщил сам Бадмаев.

Депутат Народного Хурала Калмыкии Арслан Кусьминов с утра наблюдает за ходом выборов. "Мы пока не зафиксировали грубых нарушений. С утра мы ходим по избирательным участкам, наблюдаем за ходом голосования и пока не увидели явных нарушений", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, предвыборная гонка прошла активно, но спокойно. "Оскорблений от кандидатов или других случаев подобного поведения не было. Был только один инцидент между двумя кандидатами, они вступили в словесную перепалку, остро высказывались в адрес друг друга, даже писали заявления в полицию, но дело дальше не пошло. Это был единичный случай. А так велась активная борьба, проходили встречи с избирателями, агитация в соцсетях. В общем все атрибуты предвыборной гонки", - отметил он. По его мнению, основная конкуренция за мандаты ожидается в Элисте, где сохраняется интрига, кого активнее поддержат избиратели.

В ЦИК Калмыкии сообщили, что не получали сообщения о серьезных нарушениях в ходе предвыборной гонки. "Подобных сообщений от партий не поступало, мы сами также не фиксировали грубых нарушений. Сегодня с восьми утра голосование уже началось. Все спокойно, без каких-то инцидентов", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в ЦИК Калмыкии.

По данным проекта "Карта нарушений", который ведет движение "Голос"*, к сегодняшнему дню на выборах в Калмыкии зарегистрировано 34 нарушения, последнее сообщение датировано 31 августа. Большинство из нарушений касаются публикаций в СМИ, которые можно расценить как агитацию за участвующие в выборах партии.

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