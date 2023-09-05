Выборы-2023 на юге России

05 сентября 2023, 22:03

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В единый день голосования в сентябре выборы разного уровня планируются в шести регионах юга России. О некоторых значимых избирательных кампаниях рассказывается в справке «Кавказского узла».

Единый день голосования

С 2021 года выборы по решению ЦИК России проводятся в течение трех дней. В 2023 году на многих участках планируется трехдневное голосование – с 8 по 10 сентября. В то же время в некоторых регионах день голосования остался единственным – 10 сентября.

Адыгея

В Адыгее в течение трех дней проведут муниципальные выборы в Совет народных депутатов Майкопа. В Совет войдут 20 депутатов, избранных по по партийным спискам, и еще 10 – по одноманднатным округам.

Также пройдут выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Каменномостское сельское поселение" и дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов муниципального образования "Майкопский район" .

Волгоградская область

В Волгоградской области в течение трех дней пройдут выборы в городсую думу. Она будет состоять из 35 депутатов. По данным избирательной комиссии Волгоградской области, всего в выборах участвует 1481 кандидат, в это число входят представители партий и самовыдвиженцы. 20 кандидатов сделали добровольные заявления о снятии своих кандидатур с выборов, а 49 кандидатам по различным причинам избирком отказал в регистрации.

Дагестан

Голосование в Дагестане также продлится три дня, "день тишины" не предусмотрен. В республике пройдут выборы в органы местного самоуправления.

По данным избиркома Дагестана, выборы пройдут в четырех городских округах – Дербенте, Избербаше, Кизилюрте и Хасавюрте. Кандидаты выдвигаются по партийным спискам, депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов. Так, в Хасавюрте городское собрание состоит из 25 депутатов. Действующий состав представляют 17 депутатов от "Единой России", четверо – от КПРФ, по двое от "Справедливой России" и "Трудовой России". На выборах 2023 года зарегистрировались шесть партий: "Партия Роста", ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", "Партия дела", "Единая Россия" и КПРФ.

Также пройдут выборы депутатов 12 муниципальных районов и муниципального образования "Бежтинский участок". По итогам муниципальных выборов должен быть распределен 301 мандат депутатов представительных органов: 92 - в городских округах и 209 - в сельских поселениях. Будут также сформированы представительные органы в 4 городах и 21 сельском поселении . Будут избраны главы четырех муниципальных образований: села Бухты и сельсовета Шангодинский Гунибского района, села Новолакское и сельсовета Дучинский Новолакского района.

Ингушетия

В Ингушетии на 10 сентября намечены местные выборы, они пройдут в пяти городских и 35 сельских муниципальных образованиях. По словам главы республики, в целом в регионе будут работать 142 избирательных участка, «за исключением пункта в высокогорном селе Бейни, где функции представительного органа исполняет сход жителей села». Голосование в Ингушетии проводится один день.

По данным избиркома республики, на 485 мандатов претендует 1101 кандидат. В основном это представители политических партий, представленных Народным собранием Ингушетии, но 72 кандидата идут как самовыдвиженцы .

Калмыкия

В Калмыкии в течение трех дней будут выбирать Народный Хурал (парламент) республики. По сообщению замглавы республиканского избиркома, в выборах участвуют семь избирательных объединений. Были зарегистрированы республиканские списки кандидатов от партий «Единая Россия» – 88 кандидатов, КПРФ – 60 кандидатов, «Партия роста» – 37 кандидатов, ЛДПР – 54 кандидата, «Новые люди» – 39 кандидатов, «Российская партия свободы и справедливости» – 37 кандидатов, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 32 кандидата. В 17 окружных избирательных комиссиях зарегистрирован 101 кандидат .

Карачаево-Черкесия

В Карачаево-Черкесии, где голосование продлится три дня, назначены довыборы депутата Госдумы. Мандат депутата Госдумы от Карачаево-Черкесии стал вакантным после смерти единоросса Джашарбека Узденова в апреле 2023 года. Кандидатов на вакантное место выдвинули пять партий. На депутатский мандат претендуют Заур Акбашев (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Олег Жедяев (ЛДПР), Ахмед Абазов ("Яблоко"), Солтан Узденов ("Единая Россия") и Кемал Бытдаев (КПРФ), сообщил 19 июля со ссылкой на представителя избиркома "Интерфакс-Юг". Депутат гордумы Черкесска Солтан Узденов, выдвинутый "Единой Россией", - сын Джашарбека Узденова.

Также в республике пройдут выборы в органы местного самоуправления. В ходе восьми муниципальных избирательных кампаний в семи районах Карачаево-Черкесии будет замещено 15 депутатских мандатов" . По данным избиркома республики, в Абазинском районе пройдут дополнительные выборы депутата совета Кубинского сельского поселения, в Карачаевском – довыборы депутатов Каменномостской сельской думы, в Малокарачаевском – довыборы депутата совета Терезинского сельского поселения, в Ногайском – допвыборы депутатов совета Эркен-Юртского сельского поселения, в Урупском – повторные выборы депутата совета Преградненского сельского поселения, в Усть-Джегутинском – выборы депутатов совета Койданского сельского поселения и довыборы депутатов совета Сары-Тюзского сельского поселения, в Хабезском – довыборы депутата совета Зеюковского сельского поселения.

Ростовская область

С 8 по 10 сентября в Ростовской области пройдут выборы депутатов законодательного собрания, а также депутатов собраний городских округов и сельских поселений.

В избиркоме Ростовской области сообщили, что в кампании участвуют 227 кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам. "Также зарегистрированы списки шести политических партий, в которые в общей сложности включены имена 370 кандидатов", — сообщил представитель избиркома «Кавказскому узлу».

По его словам, в выборах участвуют представители партий "Коммунисты России", ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия – За правду", "Единая России" и КПРФ. Среди зарегистрированных кандидатов есть также двое самовыдвиженцев.

В законодательном собрании Ростовской области 60 мандатов: 40 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 20 – по партийным спискам. Таким образом, на одно место претендуют ориентировочно шесть кандидатов.

«Доля отказов изчезающе мала»

По мнению главы ЦИКа Эллы Памфиловой, доля отказов в регистрации остается «исчезающе малой — не более 1,5% по всем уровням выборов» .

Руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по контролю за голосованием и сопредседатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил, что на выборах 2023 года «эксперты фиксируют беспрецедентно низкое число отказов в регистрации кандидатов». .

«Кавказский узел» описывал несколько случаев отказов на юге России. Так, 71-летний житель Лазаревского района Владимир Атаманчук, обвинявшийся в дискредитации российской армии, неоднократно пытался баллотироваться в депутаты горсобрания Сочи, но, по его словам, встречал сопротивление городского избиркома. 1 августа Атаманчук был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты, но 11 августа Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск кандидата в горсобрание по округу №15 Норика Симоняна о снятии с выборов кандидата по тому же округу Владимира Атаманчука. Атаманчук заявил, что снят с выборов безосновательно и обжаловал решение суда. 24 августа суд апелляционной инстанции отказал Симоняну в его требованиях снять с выборов депутатов Сочи его конкурента.

В Волгоградской области отказы в регистрации на выборах в органы местного самоуправления получили 49 кандидатов. Самовыдвиженцы, получившие отказы, сочли это попыткой не допустить независимых кандидатов к выборам. Причинами отказа в регистарции облизбиркомом были названы отсутствие необходимых документов, пассивного избирательного права, недостаточное количество достоверных подписей избирателей и сокрытие кандидатом сведений о судимости.

На выборах в Волгоградскую гордуму отказ в регистрации получил самовыдвиженец, директор юридического агентства Иван Иванов. Известность в Волгограде он приобрел во время кампании по защите дубравы в Волго-Ахтубинской пойме. Причиной отказа в регистрации Иванов счел "нежелание властей иметь в гордуме независимых депутатов, активно занимающихся правозащитной деятельностью".

Не допущенный к выборам в гордуму Волгограда Дмитрий Крылов возглавляет волгоградский телеканал "Эрос". 12 лет он переизбирался в городскую думу как независимый депутат. Используя площадку своего телеканала и трибуну депутата, Крылов проводил активную правозащитную деятельность. После того как Крылов сообщил о своем желании в третий раз участвовать в выборах в городскую думу, против него 20 апреля было заведено административное дело по статье 20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов).

Другой волгоградский кандидат, действующий депутат Зензеватского сельского поселения Роман Кудлаев, безуспешно пытался оспорить в суде отказ в регистрации на выборах. Кудлаев связал отказ в регистрации с его выступлениями против поддержанных представителями "Единой России" решений сельсовета.

Полная информация обо всех избирательных кампаниях, намеченных на сентябрь 2023 года, содержится на сайте Центризбиркома.

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