Атаманчук обжаловал снятие с выборов в горсобрание Сочи

19 августа 2023, 20:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кандидат в депутаты горсобрания Сочи Владимир Атаманчук подал апелляционную жалобу на решение суда снять его с выборов по иску другого кандидата. Иск соперника он счел попыткой исключить независимого от власти кандидата из предвыборной борьбы.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск, поданный от имени кандидата в горсобрание по округу № 15 Норика Симоняна, о снятии с выборов кандидата по тому же округу Владимира Атаманчука. Атаманчук направил следователям заявление о том, что снят с выборов безосновательно и вопреки позиции избиркома и прокуратуры, которые заявили, что права Симоняна не были нарушены регистрацией Атаманчука в качестве кандидата.

Интересы Норика Симоняна представлял в суде член сочинского избиркома Эдуард Железнов. По словам Атаманчука, в суде Эдуард Железнов от имени истца заявил, что Атаманчук в подписных листах указал излишние сведения о себе: о самозанятости, о месте жительства и о своей судимости, чем нарушил права Норика Симоняна как кандидата в депутаты по тому же округу, а также вместо 34 подписей избирателей предоставил 38. Норик Симонян, по словам Атаманчука, заявил, что не имеет к нему претензий, и сначала согласился написать об этом заявление в суд, но позднее отказался, сказав, что его запугали. С корреспондентом "Кавказского узла" Норик Симонян отказался говорить на эту тему.

18 августа кандидат в депутаты Владимир Атаманчук подал через сайт "Госуслуги" апелляционную жалобу на решение суда о снятии его с выборов.

Корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Атаманчук сообщил, что пытался найти себе защитника в Сочи для поездки в кревой суд, так как, находясь под подпиской о невыезде по уголовному делу о дискредитации армии, не может выехать в Краснодар лично.

"Мне все сочинские адвокаты, к которым я обращался, отвечают прямо, что у них «табу на участие по делах о выборах и дискредитации армии РФ», поэтому представлять мои интересы они не будут и не хотят, чтобы не лишиться своего адвокатского статуса", - рассказал Атаманчук, отметив, что ему пришлось самому составлять апелляционную жалобу.

Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию армии, обвинен по аналогичной уголовной статье. Пенсионер пожаловался на давление силовиков, которые убеждали его отказаться от адвоката в пользу государственного защитника. В июне Атаманчук сообщил, что обратился к прокурору с требованием прекратить уголовное преследование, однако получил "отписку".

В своей жалобе Владимир Атаманчук указал, что "с решением суда нельзя согласиться, так как в процессе рассмотрения судом не исследовались все обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела".

"Суд отказал в ходатайстве вызвать Симоняна Н.С. в суд и допросить его в связи с угрозой расправы с ним и его семьёй, высказанной неназванным им лицом 10 августа 2023 г. в 18 часов, в случае, если он откажется от иска о снятии меня с выборов, о чём Симонян сообщил мне 10 августа 2023 г. Ранее, 9 августа 2023 г. в 21 час Симонян Н. С. мне рассказал, что […] неизвестные ему люди […] убедили его снять меня с выборов решением суда, сказав Симоняну Н. С., что я являюсь террористом, экстремистом, уголовником и особо опасным человеком. Однако, встретившись со мной, он раскаялся, сказав, что его жестоко обманули, и сам же предложил изобличить лиц, склонивших его к этому. Тогда я посоветовал ему приехать в суд и честно там всё рассказать или подать заявление в суд с отказом от иска с соответствующей тому мотивацией. Сказав, что очень занят, Симонян Н. С. попросил меня подготовить проект его заявления, что я и сделал. Ознакомившись с ним, он сделал в нем исправления. Я отпечатал новый текст с учётом его исправлений. Принес ему через два часа. Именно в этот промежуток времени Симоняну Н. С. поступила угроза по телефону или после встречи с лицом, склонившим его в написании иска. Он был сильно напуган и сказал мне: «Это страшные люди, которые никого не боятся». И, сообщив о поступившей угрозе, отказался подписать отказ от иска", - говорится в апелляционной жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Также Атаманчук указал, что суд отказался отложить заседание, чтобы Атаманчук мог предоставить копию заявления Симоняна, и подчеркнул, что не нарушил правила регистрации кандидатов в депутаты. "Административный иск Симоняна считаю политическим заказом, чтобы исключить независимых от власти оппонентов из публичной и честной борьбы в выборную компанию", - указал Владимир Атаманчук в своей жалобе, заявив, что просит отменить решение суда первой инстанции.

Жалоба Атаманчука получена, ее рассмотрение назначено на 14.30 мск 22 августа, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" секретарь Краснодарского краевого суда.

Напомним, 10 сентября в Сочи пройдут довыборы 12 кандидатов в горсобрание. 25 июня сочинский избирком начал прием заявлений на дополнительный набор кандидатов. 71-летний житель Лазаревского района Владимир Атаманчук рассказал, что неоднократно пытался баллотироваться в депутаты, но встречал сопротивление городского избиркома. По его словам, он хотел бы попытаться стать депутатом в очередной раз.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.