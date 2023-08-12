Сочинец Атаманчук пожаловался на необоснованное снятие с выборов

12 августа 2023, 18:30

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Бывший кандидат в депутаты горсобрания Сочи Владимир Атаманчук направил следователям заявление о том, что снят с выборов безосновательно и вопреки позиции избиркома и прокуратуры.

Как писал "Кавказский узел", 10 августа кандидат в депутаты горсобрания Сочи по округу № 15 Владимир Атаманчук был вызван в суд на заседание по иску о снятии его с выборов. Автор иска – другой кандидат в депутаты, а в иске было указано, что права истца нарушены неправомерной регистрацией Атаманчука.

10 сентября в Сочи пройдут довыборы 12 кандидатов в горсобрание. 25 июня сочинский избирком начал прием заявлений на дополнительный набор кандидатов. 71-летний житель Лазаревского района Владимир Атаманчук рассказал, что неоднократно пытался баллотироваться в депутаты, но встречал сопротивление городского избиркома. По его словам, он хотел бы попытаться стать депутатом в очередной раз.

11 августа Владимир Атаманчук явился в суд, где перед заседанием ему выдали иск кандидата в горсобрание по округу № 15 Норика Симоняна. Самого заявителя на заседании не было, но в суд пришел представитель сочинского избиркома Эдуард Железнов, который сообщил Атаманчуку, что «представляет интересы кандидата Норика Симоняна», рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Атаманчук.

По его словам, в суде Эдуард Железнов от имени истца заявил, что Атаманчук в подписных листах указал излишние сведения о себе: о самозанятости, о месте жительства и о своей судимости, чем нарушил права Норика Симоняна как кандидата в депутаты по тому же округу, а также вместо 34 подписей избирателей предоставил 38.

"Я выступил и сказал, что я этими полными сведениями о себе не мог никак нарушить права Симоняна, потому что закон мне этого не запрещает, и избирком, видя все, что я написал о себе в подписных листах, принял решение об утверждении моей кандидатуры без замечаний. Значит, ставится под сомнение работа 10 членов избиркома во главе с председателем? Почему нет в суде самого заявителя? Я ходатайствовал о вызове в суд всех членов избиркома, которые голосовали за утверждение моей кандидатуры, и самого административного истца, и просил уточнить статус и положение Эдуарда Железнова в сочинском избиркоме. Суд мне во всех моих ходатайствах отказал, сказав, что в «этом нет необходимости». Представитель избиркома выступил и сказал, что никаких нарушений ими при моей регистрации допущено не было", - рассказал Атаманчук.

По его словам, представитель прокуратуры сказала, что также считает иск необоснованным и просит в нем отказать, так как не видит нарушения прав Симоняна. "Судья после возвращения из совещательной комнаты через несколько минут объявил, что иск Норика Симоняна удовлетворен и я снят с выборов. Я попросил выдать мне в этот же день решение суда. Секретарь мне сразу выдала, оно было готово у них, по-моему, еще до суда, потому что все проходило весьма быстро - и суд и изготовление решения", -сказал Атаманчук, предоставив копию решения суда.

Он сообщил, что попросил прокурора, которая выступала на суде, подать протест на решение суда. "Она в личной беседе подтвердила мне свою позицию, что считает решение суда незаконным, что она и сказала на суде, однако относительно подачи протеста или апелляции ответила, что должна согласовать с руководителем и получить это решение, которое ей еще не дали. Я предложил ей сделать копию решения, которое дали мне, но она отказалась. Тогда я написал официальное заявление на имя прокурора Центрального района с просьбой о подаче жалобы в мою защиту в суд апелляционной инстанции", -рассказал Владимир Атаманчук.

Он также отметил, что пообщался с самим административным истцом - предпринимателем из Лазаревского района Нориком Симоняном, и спросил его, действительно ли Атаманчук нарушил его права.

Норик Симонян, по словам Атаманчука, "был искренне удивлен". "Я ему рассказал о том, что он на меня подал иск. И тогда он вспомнил, что его несколько дней назад вызывали в избирком и […] просили выписать доверенность на негласного работника избиркома Железнова, что он и сделал. Иск он не читал и ничего не знает о нем. Никаких претензий ко мне не имеет. Тогда я попросил его написать об этом заявление в суд или явиться в суд на апелляцию лично. Сначала он согласился, и даже мы с ним согласовали текст заявления в суд. Пока я ходил его печатать и когда вернулся назад, Норик Симонян уже говорил по-другому и дал мне категоричный отказ в этом, сказав, что его запугали... Я счел все это совершенно противоправным и поэтому написал обо всем в ФСБ, генпрокуратуру и в СКР", - рассказал Атаманчук.

Сегодня Владимир Атаманчук направил через электронные приемные ФСБ, Генпрокуратуры и СКР заявления о неправосудном решении о снятии его с выборов. В заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", Атаманчук попросил "принять меры реагирования по защите моих избирательных прав, нарушенных судьёй".

Норик Симонян отказался говорить с корреспондентом "Кавказского узла" на эту тему. "Я ничего комментировать не буду!" - сказал он. Его представитель Эдуард Железнов оказался недоступен для комментариев.

У Атаманчука на обжалование решения есть пять суток с момента вынесения судебного акта, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница канцелярии Центрального райсуда Сочи. "То есть до 15 августа включительно. Жалоба пока в суд не поступала", - сказала она. Владимир Атаманчук пояснил, что жалобу на решение суда он "непременно напишет", однако считает более важным сначала известить органы правопорядка о действиях судьи и о снятии его с выборов.

Член избиркома от КПРФ Анатолий Лебединский подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что члены избиркома проголосовали за утверждение кандидатуры Владимира Атаманчука в качестве кандидата. "Никаких нарушений закона обнаружено не было. Однако суду виднее. Про решение суда знаю. Читать его не хочу. Оно мне не нужно. Вопросы по обжалованию решений судов надо задавать председателю комиссии, а не мне", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В свою очередь председатель комиссии Валентина Ткачева отказалась от комментариев, порекомендовав корреспонденту "Кавказского узла" «писать запрос».

Ранее избирком снимал неугодных кандидатов с выборов, убеждая людей, которые подписались за кандидата, отказаться от своих подписей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" юрист, член избиркома с многолетним стажем Елена Диденко, которая ознакомилась с решением суда по делу Владимира Атаманчука.

"Но, видимо, Атаманчук хорошо подготовился, и за него подписались принципиальные люди. Поэтому потребовался другой способ, чтобы придраться к чему-либо и снять с выборов. Не зарегистрировать было нельзя, он все сделал правильно. […] Все сведения, которые он указал, являются верными, то есть адрес указан верно. Ему вменяют, что он излишне добавил туда – [это] не нарушает права Симоняна. Вторая придирка — это место работы. Он указал, что он самозанятый. Да, он самозанятый, потому что у него нет определённого места работы, юридического адреса этой работы нет, он не получает регулярно зарплату. Что он должен был указать? Самозанятый человек может работать в любом месте и каждый день менять работу. То, что он указал раннюю судимость, тоже правильно. То, что расшифровал эту статью, это его личное дело. Он ничего не скрывает. Так за что суд отменил ему регистрацию? Решение незаконное", -сказала Елена Диденко.

По ее мнению, Атаманчуку следует настаивать на подаче апелляций структурами, выразившими несогласие с иском Симоняна, избиркомом и прокуратурой. Владимир Атаманчук отметил, что обратится в избирком и в прокуратуру и попросит о подаче апелляций.

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