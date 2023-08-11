Владимир Атаманчук на пороге своего дома. Фото корреспондента "Кавказского узла"

11 августа 2023, 08:28

Сочинец столкнулся с попыткой снятия с выборов в горсобрание

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Кандидат в депутаты горсобрания Сочи Владимир Атаманчук вызван в суд на заседание по иску другого кандидата, потребовавшего снять Атаманчука с выборов.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября в Сочи пройдут довыборы 12 кандидатов в горсобрание. С 25 июня сочинский избирком начал прием заявлений на дополнительный набор кандидатов. 71-летний житель Лазаревского района Владимир Атаманчук, обвиняемый в дискредитации армии, рассказал, что неоднократно пытался баллотироваться в депутаты, но встречал сопротивление городского избиркома. По его словам, он хотел бы попытаться стать депутатом в очередной раз.

Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил, обвинен по аналогичной уголовной статье. Пенсионер пожаловался на давление силовиков, которые убеждали его отказаться от адвоката в пользу государственного защитника. В марте следователь отказался выдать Атаманчуку опись возвращаемых после обыска вещей, что сочинец расценил как попытку сфальсифицировать материалы уголовного дела. В июне Атаманчук сообщил, что обратился к прокурору с требованием прекратить уголовное преследование, однако получил "отписку".

10 августа кандидату в депутаты горсобрания Владимиру Атаманчуку позвонили из суда Центрального района Сочи и сообщили, что на сегодня намечено заседание по его снятию с предвыборной гонки. Автор иска – другой кандидат в депутаты, который считает, что его права нарушены неправомерной регистрацией Атаманчука, сообщил сам Владимир Атаманчук.

По словам Атаманчука, в разговоре он спросил секретаря судьи, почему ему не прислали иск, и получил ответ, что он сможет ознакомиться с ним в суде, так как нет времени на пересылку. "Меня это просто поразило, меня вызывают в суд, говорят, что хотят снять мою кандидатуру с выборов и даже не утруждают себя прислать иск, где, возможно, написано, за что именно. Меня просто поставили перед фактом. Я живу за десятки километров от этого суда, но я все равно поеду и буду требовать, чтобы суд отложили, потому что вообще нет никакой возможности к нему подготовиться, не читая иск", - сказал кандидат в депутаты корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель горизбиркома Валентина Ткачева подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что Атаманчук 1 августа был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты по многомандатному округу Головинский № 15.

Сотрудница канцелярии суда Центрального района сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что на Атаманчука поступил иск о нарушении им избирательных прав граждан. "Его рассмотрение назначено на 11 августа на 11 часов. С иском он сможет ознакомиться, прибыв на заседание", - сказала сотрудница суда корреспонденту "Кавказского узла".

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Примечание:

"Наблюдатели пожаловались на грубость и давление со стороны членов УИК в Краснодаре", "Избиратели заявили о недоверии составу УИК в Сочи", "Кубанские активисты выразили недоверие официальным данным о явке на голосование".

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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