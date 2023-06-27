Довыборы в городское собрание не вызвали интереса у сочинцев

27 июня 2023, 07:13

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Из-за досрочного прекращения полномочий 12 депутатами избирком на 10 сентября назначил довыборы в городское собрание Сочи. Местные жители пожаловались на скудную информацию как о кандидатах, так и о действующих депутатах. При этом некоторые горожане заявили, что на выборы не пойдут.

Как сообщал "Кавказский узел", выборы депутатов в городское собрание Сочи (ГСС) проходили 13 сентября 2020 года. Они были названы самыми грязными в истории. О нарушениях в ходе выборов от избирателей и кандидатов было получено около ста сообщений.

10 сентября в Сочи пройдут довыборы 12 кандидатов в городское собрание Сочи. С 25 июня сочинский избирком начал прием заявлений на дополнительный набор кандидатов в депутаты, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из членов избирательной комиссии от партии КПРФ Анатолий Лебединский.

"50 депутатов в составе горсобрания. На настоящий момент 38 депутатов. 12 из них выбыли по разным причинам", – пояснил корреспонденту "Кавказского узла" председатель горсобрания Сочи Виктор Филонов.

Избиратели из числа местных жителей пожаловались, что о кандидатах в депутаты мало информации. "Все в нашем микрорайоне знают, что кому власть разрешит занять стул в горсобрании Сочи, тот его и займет. А нас используют только в качестве имитаторов выборов", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница микрорайона Тамара Салтыкова.

Она заявила, что не пойдет на выборы. "Потому что во власть идут люди, которые от нашего имени, прикрываясь народом, ищут личные блага. Люди разуверились вообще, что от наших голосов что-то зависит", – пояснила сочинка.

22-летний активист Владимир Коноков рассказал, что намерен принять участие в довыборах в горсобрание. "Люди пассивны и даже не хотят ходить на выборы, не понимая, что от их выбора зависит наша жизнь, ее качество. Я сам активный избиратель. А в этом году решил воспользоваться случаем и стать кандидатом в депутаты". Поэтому пришёл в 08.40 в избирком вчера, людей не было вообще", – рассказал Коноков корреспонденту "Кавказского узла".

71-летний житель Лазаревского района Владимир Атаманчук, обвиняемый в дискредитации российской армии, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что неоднократно пытался баллотироваться в депутаты, но встречал сопротивление городского избиркома.

По его словам, он хотел бы попытаться стать депутатом в очередной раз, но в Лазаревском районе нет даже намека на информацию избиркома о довыборах в горсобрание. Атанчук обратил внимание, что избирком Сочи теперь именуется "Приморская".

Сотрудник избиркома подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что новое название территориальной избирательной комиссии "Приморская". Он пояснил, что название было изменено, ввиду того что "Сириус" стал отдельным муниципальным образованием со своей избирательной комиссией и своими избирателями.

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