Моисеевское сельское поселение Котовского района Волгоградской области. Фото https://mapio.net/a/105835142/?lang=ru

06 сентября 2023, 20:16

Выборы главы села в Волгоградской области отложены после снятия двух кандидатов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два кандидата на должность главы Моисеевского сельского поселения Котовского района снялись с выборов, в списке кандидатов остался лишь один человек, и районная избирательная комиссия постановила перенести выборы.

Досрочные выборы главы Моисеевского сельского поселения Котовского района перенесены в Волгоградской области после снятия с  выборов бывшего главы городского поселения Котово Сергея Лесниченко  и кандидата от ЛДПР Юрия Тюрина на основании их заявлений о сложении полномочий, сообщило издание "Высота 102".

Регистрация Лесниченко и Тюрина была аннулирована. В списке кандидатов остался лишь один претендент на должность - Анатолий Макаревич, выдвинутый КПРФ. Но, согласно избирательному законодательству, у баллотирующихся в органы местного самоуправления граждан должны быть соперники, говорится в публикации от 4 сентября.

Сергей Лесниченко исполняет обязанности главы Моисеевского сельского поселения Котовского района, следует из информации на сайте поселения.

В марте 2023 года Лесниченко сложил с себя полномочия главы Котово, на этот пост он был избран  17 декабря 2021 года. До избрания главой Котово он был главой Моисеевского сельского поселения, сообщило 3 марта издание V1.

В период руководства Лесниченко в Котово произошло несколько крупных коммунальных аварий. Так,  2 марта в результате выхода из строя электрооборудования было снижено давление на водоводе Филино — Котово, местные жители остались без воды. Также без воды котовцы были и в феврале, когда из-за проблем с водой в Котово начались перебои и с отоплением, и в сентябре 2022 года, говорится в публикации.

Выборы в Моисеевском сельском поселении перенесены на 26 ноября, указано на сайте издания "Вестник избирательных комиссий в в Волгоградской области"

В Волгоградской области в течение трех дней пройдут выборы в городскую думу. Она будет состоять из 35 депутатов. По данным избирательной комиссии Волгоградской области, всего в выборах участвует 1481 кандидат, в это число входят представители партий и самовыдвиженцы. 20 кандидатов сделали добровольные заявления о снятии своих кандидатур с выборов, а 49 кандидатам по различным причинам избирком отказал в регистрации, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Выборы-2023 на юге России".

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Примечание:

"Жители Котово пожаловались на плохие условия в детской поликлинике", "Суд в Волгограде отказался допустить к выборам кандидата-самовыдвиженца", "Суд приостановил дело об избиении волгоградского школьника силовиком".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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