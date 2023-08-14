Недопуск к выборам в гордуму Волгограда возмутил самовыдвиженцев

14 августа 2023, 19:03

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49 кандидатов получили отказы в регистрации на выборах в органы местного самоуправления, сообщили в избиркоме Волгоградской области. Самовыдвиженцы, получившие отказы, сочли это попыткой не допустить независимых кандидатов к выборам.

11 августа на совещании избирательной комиссии Волгоградской области с председателями территориальных избирательных комиссий (ТИК) были обнародованы итоги регистрации кандидатов на выборах в органы местного самоуправления, назначенных на единый день голосования в сентябре. Всего от партий и самовыдвиженцами в выборах решил участвовать 1481 кандидат. Из них 20 кандидатов сделали добровольные заявления о снятии своих кандидатур с выборов, а 49 кандидатам по различным причинам избирком отказал в регистрации.

"Основания для отказа в регистрации: отсутствие среди документов, представленных кандидатом, необходимых для регистрации в соответствии с законом; отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных кандидатом для регистрации; сокрытие кандидатом сведений о своей судимости, выявленных в ходе проверки, проведенной окружной избирательной комиссией", - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы облизбиркома.

Один из кандидатов-самовыдвиженцев, которым отказано в регистрации на выборах в Волгоградскую гордуму, - директор юридического агентства Иван Иванов. Ранее он занимал должность прокурора, сотрудничал с КПРФ, а в последние три года занимается правозащитной деятельностью. Особую известность в Волгограде он приобрел во время кампании по защите дубрав в Волго-Ахтубинской пойме.

Причиной отказа в регистрации Иванов счел "нежелание властей иметь в гордуме независимых депутатов, активно занимающихся правозащитной деятельностью". Поводом же для отказа, по его мнению, стало нарушение регионального закона "О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области". "Облизбирком […] в своем календарном плане по выборам не указал дату сдачи подписей по одномандатным округам. Таким образом, они, очевидно, хотели ввести в заблуждение многих людей. А, кроме того, выявился факт, что 40 дней до дня голосования истекли за три дня до того, как я сдал, оказывается, документы. Также истек срок еще у четверых кандидатов, которых к тому же зарегистрировали", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Иван Иванов.

Юрист пояснил, что в статье 27 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» «четко указан срок, когда должны были быть предоставлены подписные листы для регистрации кандидатов по одномандатным округам». Там же, по словам Иванова, указана и норма «о том, что все необходимые документы должны быть поданы, в том числе подписи не позднее, чем за 40 дней до даты голосования». "Первый день голосования - 8 сентября. Сроки эти отсчитывались неверно. Шесть кандидатов должны были пролететь", - заявил незарегистрированный кандидат-самовыдвиженец.

Иван Иванов сообщил, что сегодня подал жалобу в окружную избирательную комиссию, которая работает на базе ТИК Дзержинского района Волгограда, и административный иск в Центральный райсуд Волгограда. "Требую, чтобы они приняли меры и сняли с регистрации тех кандидатов, которые, очевидно, не соблюли положения регионального закона о сроках предоставления документов, а также аннулировали всю процедуру выборов городской думы и организовали выборы заново в другое время. Потому что сейчас они сильно накосячили, ввели в заблуждение кандидатов, зарегистрировали одних, а других не допустили к выборам, в том числе самовыдвиженцев – и подписи и сроки – все им приплели. А при этом своих кандидатов, которые, очевидно, провластные, они допускают даже с нарушением 40-дневного срока до дня голосования", - сказал Иван Иванов.

Анализируя ситуацию в своем избирательном округе, Иванов отметил, что из 11 кандидатов-самовыдвиженцев не были зарегистрированы 10 кандидатов. "Пропустили только самовыдвиженца, нынешнего депутата городской думы от ЛДПР Кривошеева. Он идет по Красноармейскому округу самовыдвиженцем, конкурируя с Крыловым, которому в регистрации отказали. Он (Кривошеев) якобы безупречно сдал все подписи", - рассказал Иванов.

Не допущенный к выборам в гордуму Волгограда Дмитрий Крылов возглавляет волгоградский телеканал «Эрос». 12 лет он переизбирался в городскую думу, является независимым депутатом. Используя площадку своего телеканала и трибуну депутата, Крылов проводил активную правозащитную деятельность. Так, известны его выступления против коррупции в органах городской и областной властей. Крылов требовал, в том числе и через суд, ликвидации монополии в отрасли похоронного бизнеса. Он заявлял о многочисленных нарушениях в сфере строительства, городского хозяйства, экологии. После того, как Крылов сообщил о своем желании в третий раз участвовать в выборах в городскую думу, против него 20 апреля было заведено административное дело по статье 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов».

Окружная избирательная комиссия получила приговор районного суда по этому делу, и Крылов был исключен из списков кандидатов-самовыдвиженцев. В разговоре с корреспондентом «Кавказского узла» Дмитрий Крылов высказал мнение о несправедливости и надуманности судебного решения по административному делу, которое он сейчас оспаривает в областном суде.

"Мы пытались понять, с какой стати на меня административку возбуждают. Страница, на которой был размещен материал, не моя. Она авторская. И я разместил передачу (на ТВ-канале «Эрос»), а не клип. Передачу-то выпускает СМИ. То есть, дело должны были возбуждать на должностное лицо, а не на физическое", - объяснил Крылов.

Дмитрий Крылов предположил, что поводом к его «устранению как кандидата-самовыдвиженца» могло стать его последнее журналистское расследование коррупционных связей одного из региональных силовых ведомств, которое, по мнению Крылова, занимается рейдерскими захватами недвижимости в областном центре и «крышиванием» криминальных структур. О возможных преступлениях Крылов сообщал в Следственный комитет и в администрацию президента, и по его словам, по его обращениям было возбуждено 89 уголовных дел по фактам рейдерских захватов и нарушениям жилищного законодательства. Ответ прокуратуры по этим жалобам Дмитрий Крылов демонстрировал и цитировал в своей телепередаче. "Все, кто с этим борется, получают бумерангом ответ (отказ в регистрации кандидатом на выборах)", - сказал Дмитрий Крылов.

Он пояснил, что поводом к возбуждению против него административного дела стала ошибка его сотрудников на телеканале «Эрос». Они, по словам Дмитрия Крылова, "случайно, по незнанию разместили клип, который был признан экстремистским". Это видео было опубликовано 29 марта, а 31 марта удалено. Сотрудники, допустившие нарушение, понесли административное наказание.

"А статью (публикацию экстремистского ролика) вот вешают на меня. […] Сейчас кассация. Стояла задача меня снять. Там (в областном суде) тянут. Так как кассация еще не решена, я не могу подавать в суд на избирком за незаконное снятие меня с выборов", - объяснил Крылов.

В действиях избиркома формально нарушений нет, указал политолог Александр Сайгин. "С точки зрения буквы закона в отказах комиссии не к чему придраться. У (кандидата) Кравченко говорят, что 20 человек указали неверно паспортные данные. Сам Кравченко пишет, что на его запросы, какие именно данные были неверными, ему избирком ничего не отвечает. Это повод пойти в суд", - обрисовал ситуацию с кандидатом Кравченко политолог.

По мнению Сайгина, судебные разбирательства по этим отказам на практике будут безуспешны. "Избирательное законодательство в части самовыдвиженцев стало настолько сложным, что является фактически заградительным. Тут ничего удивительного нет. Система старается перейти полностью на партийные рельсы, исключая независимых кандидатов, на которых нет механизмов давления не только со стороны государства, но и со стороны партийной дисциплины", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сайгин, заметив, что подобное явление – это «общефедеральный тренд».

Политолог убежден, что отсутствие внесистемной оппозиции «играет в минус» для всей системы на стратегическую перспективу, поскольку независимые депутаты и политики, не скованные партийными или государственными ограничениями, «могут говорить свободнее о тех недостатках, которые сама система не в состоянии разглядеть». На взгляд Сайгина, подобные решения избиркомов оказывают государству, в частности муниципалитету, «медвежью услугу».

"Тот же Кравченко. Ему удалось дотащить до суда первой инстанции первый в истории Волгограда коллективный иск на концессии и добиться положительного решения. Это может в перспективе стимулировать концессии по всей стране более ответственно исполнять свои обязанности. Такие депутаты, как Кравченко, системе выгодны", - сказал политолог.

Александр Сайгин отметил, что формально на заседаниях городской думы, когда слушаются принципиально важные решения, подобные «независимые депутаты» не могут повлиять на партийных депутатов. "Их одинокий голос никак систему не портит. И возглавлять комитеты они не могут. Но независимые кандидаты часто более эффективно выявляют недостатки, чем все прочие партийные депутаты и искусственно созданные институции. Они прекрасный индикатор системных проблем. Но система не хочет выявлять симптоматику проблем, не желает заниматься политической диспансеризацией", - подытожил Сайгин.

Юрист Сергей Иващенко, проанализировав отказы в регистрации кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Волгоградской области, также заявил, что «формально избирком прав», и «с точки зрения законов к их решению придраться сложно, но можно».

"У каждого кандидата-самовыдвиженца, которому было отказано в регистрации в этом году, своя история конфликта с избиркомом. Все эти спорные вопросы необходимо решать в судах. Но процесс этот долгий и, судя по судебной практике, весьма неблагодарный, так как суды принимают обычно решения не в пользу истцов. Предположительно, слабые радужные перспективы есть у требования вообще отменить эти выборы и перенести их на позднее время. Но для этого заявления нужны веские юридические основания", - сказал Сергей Иващенко корреспонденту "Кавказского узла".

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