Волгоградские выборы показали пассивность оппозиции

13 сентября 2023, 14:21

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По итогам выборов в думы Волгограда, Волжского и Камышина большинство мандатов получили представители "Единой России". Оппоненты партии власти приложили недостаточно усилий для привлечения избирателей, указали политологи.

Как писал "Кавказский узел", в Волгограде вечером 10 сентября наблюдатель получил травму на избирательном участке и был доставлен в больницу. Пострадавший пытался помешать видеосъемке подсчета голосов и упал, рассказал второй участник конфликта, кандидат в депутаты Серго Нарсия.

Во время выборов в Астраханской области, Волгоградской области, Калмыкии, Краснодарском крае и Ростовской области активисты зафиксировали десятки нарушений. Среди них вбросы бюллетеней, задержаний наблюдателей и попытки помешать их работе, нарушения запрета на агитацию и давление на избирателей.

12 сентября были подведены результаты выборов депутатов гордум Волгограда, Волжского и Камышина, сообщил избирком Волгоградской области. На выборы депутатов Волгоградской гордумы были допущены четыре партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. "18 депутатских мандатов по единому избирательному округу распределились следующим образом: «Единая Россия» – 13 мандатов, КПРФ – 2 мандата, ЛДПР – 2 мандата, «Справедливая Россия – За правду» – 1 мандат. По одномандатным избирательным округам 17 мандатов получили кандидаты, выдвинутые политической партией «Единая Россия», 1 мандат – кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения", - говорится в публикации в телеграм-канале комиссии.

В Волжском в выборах участвовали «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Из 13 мандатов по единому избирательному округу «Единая Россия» получила 8 мандатов, КПРФ – 3 мандата, ЛДПР – 2 мандата. "По 12 одномандатным избирательным округам избраны 9 кандидатов, выдвинутые политической партией «Единая Россия», 2 кандидата, выдвинутые КПРФ, 1 кандидат, выдвинутый ЛДПР", - сообщил облизбиркм.

В Камышинской гордуме «Единая Россия» получила 7 из 14 мандатов по единому избирательному округу, КПРФ – 3 мандата, «Справедливая Россия – За правду» – 2 мандата, ЛДПР – 2 мандата. "По одномандатным избирательным округам избраны 11 кандидатов, выдвинутые политической партией «Единая Россия»", - говорится в публикации.

С 8 по 10 сентября в стране проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. О некоторых значимых избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

По мнению представителя Агентства политических и экономических коммуникаций в Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе Виталия Арькова, явка на муниципальных выборах в Волгоградской области низкая в том числе потому, что у городских депутатов сейчас не так много полномочий.

"Я ожидал, что коммунисты смогут привлечь больше своей аудитории, но, видимо, им привлечь уже некого. Да, их электорат прирастает, но незначительно. На этот процесс сильно влияет проблема обновления партии КПРФ. У них хорошие предложения, но старые лозунги уже не трогают молодую аудиторию. Результаты «Единой России» вполне предсказуемы — и по одномандатникам и по списочникам. Здесь еще сыграл свою роль фактор СВО, а ЕР, как мы знаем, активно занимается поддержкой участников спецоперации, они были и в списках партии. Значительно влияние на итоги оказала также фигура [главы Волгограда Владимира] Марченко. Он не является ярким политиком, но, согласно опросам, считается у горожан крепким хозяйственником. Хотя, мы понимаем, что при нынешней конфигурации власти, любой глава города находится в тени губернатора", - привело 12 сентября его слова издание "Эксперт Юг".

Виталий Арьков отметил, что "волгоградский избиратель достаточно консервативен", поэтому «Новые люди» не вызвали доверия у избирателей. "Несмотря на серьезную федеральную поддержку и прогнозы, что эта партия получит пару мест в гордуме, этого не случилось. На это повлиял ряд факторов. Во-первых, «Новые люди» практически не вели свою компанию. Складывалось ощущение, что люди надеялись на определенные договоренности. Я изучал их газеты, никакой конкретной программы там, к сожалению, не было... Во-вторых, привлечь, действительно, новых людей в политику им не удалось. У ЕР это получилось лучше", - сказал он.

Руководитель «Центра политических исследований и технологий» Григорий Киселев отметил значительное ослабление оппозиционных сил в период прошедшей кампании.

"Голосование 2023 года можно считать одним из самых спокойных. «Единая Россия» значительно увеличила количество своих мандатов в регионах, а КПРФ значительно их потеряла", - привело его слова издание.

Реготделение ЛДПР в своем телеграм-канале освещало ход выборов, но не сообщало о нарушениях. 11 сентября реготделение поблагодарило жителей Волгограда, Волжского, Камышина за поддержку.

"В целом процесс голосования в Волгоградской области прошел спокойно. Итоги выборов нас удовлетворили. В Волгоградскую городскую Думу результаты оказались выше, чем 5 лет назад. В Волжском прошел наш кандидат по одномандатному округу и фракция будет представлена в том же количестве, но на фоне общего уменьшения количества депутатов. Поэтому для нас это победа. В сельских поселениях число избранных депутатов от ЛДПР увеличилось на 25% по сравнению с прошлыми выборами", - говорится в публикации.

Реготделения партий "Справедливая Россия – За правду" и КПРФ, по состоянию на 13.45 мск, не прокомментировали на своих сайтах ход и итоги выборов в Волгоградской области. На сайте отделения КПРФ последняя публикация размещена 15 июня, на сайте отделения "Справедливая Россия – За правду" с 7 по 13 сентября размещены три публикации о деятельности реготделения, не связанной с выборами.

Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2023: юг России".

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