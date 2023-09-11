Наблюдателю потребовалась помощь врачей после конфликта с кандидатом в Волгограде

11 сентября 2023, 19:26

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В Волгограде наблюдатель получил травму на избирательном участке и был доставлен в больницу. Пострадавший пытался помешать видеосъемке подсчета голосов и упал, рассказал второй участник конфликта, кандидат в депутаты Серго Нарсия.

Как писал "Кавказский узел", перед выборами в органы местного самоуправления в Волгоградской области 49 кандидатов получили отказы в регистрации. Самовыдвиженцы, получившие отказы, сочли это попыткой не допустить независимых кандидатов к выборам.

В 2023 году на многих участках проводится трехдневное голосование – с 8 по 10 сентября, но в некоторых регионах день голосования остался единственным – 10 сентября. В Волгограде в течение трех дней проходили выборы в гордуму. О некоторых значимых избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

В Волгограде был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "сотрясение мозга" помощник одного из кандидатов в депутаты гордумы, получивший травму во время подсчета голосов на избирательном участке в Краснооктябрьском районе, сообщает сегодня ИА «Высота 102».

По данным агентства, инцидент произошел около 22 часов 10 сентября в спортзале школы, где помощник кандидата присутствовал в качестве наблюдателя. В публикации размещена видеозапись, сделанная кандидатом в депутаты от партии «Новые люди» Серго Нарсией.

На кадрах видно, как мужчина встает перед объективом видеокамеры, загораживая обзор автору видео. Человек, снимающий видео, пытается сменить позицию, но мужчина вновь встает перед камерой, мешая снимать стол, на котором раскладывают бюллетени. Тогда автор видео поднимается на табурет и продолжает снимать видеосъемки. Далее слышны его слова: "Чего ты меня трогаешь? Уйди, уйди!". После этого видно, как мужчина, загораживавший обзор, падает на пол. "Всё записано, все всё видели, как меня тут доставали на стуле", - говорит затем автор видео, после чего громко требует вызвать полицию и скорую. Упавший мужчина при этом продолжает лежать на полу, а присутствующие в зале предлагают автору видео выйти из помещения, но он категорически отказывается.

Полиция проводит проверку инцидента, сообщает сегодня V1.ru со ссылкой на областное управление МВД. В комитете здравоохранения отказались комментировать состояние пострадавшего, пишет издание.

Серго Нарсия подтвердил, что оказался участником инцидента, говорится в публикации. Он сообщил, что рядом с ним встали несколько человек, в результате чего он "полностью потерял контроль над подсчетом голосов". "Они мешали постоянно в течение полутора-двух часов. В результате, когда уже началось раскладывание голосов, я взял камеру, отошел назад дальше всех, залез и поднял камеру выше всех, потому что этот парень, который упал, был метра два ростом. Я залез на стул выше всех, откуда мне было легко снимать, но парнишка пошел за мной, залез на этот же стул и пытался отобрать у меня телефон с камерой включенной. В результате дотронулся до меня, начал меня дергать. Я говорю: «Что ты делаешь? Что ты меня трогаешь?» В результате он спрыгнул с этого стула, отошел назад и зацепился за другой стул, который там стоял, затем упал спиной назад", - приводит его слова издание.

После этого, по словам Нарсии, "подозрительно одновременно все стали кричать и прогонять" его. "Я всё зафиксировал, требовал вызова полиции и скорой. Позже меня вывели из спортзала и обратно не впустили", - сказал он.

Управление МВД по Волгоградской области, по состоянию на 19.09 мск, не сообщило на своем сайте и в телеграм-канале о проверке инцидента.

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