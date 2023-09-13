Коммунисты протестуют против официальных итогов ростовских выборов

13 сентября 2023, 13:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заявления коммунистов о нарушениях в ходе голосования в Ростовской области не помешали избиркому объявить выборы состоявшимися. Остальные оппозиционные партии не комментировали итоги выборов в регионе.

Как писал "Кавказский узел", на участке в Каменском районе Ростовской области проголосовали 67 человек, а председатель озвучила втрое большое число, при этом пустые бюллетени пропали, заявила 10 сентября депутат заксобрания Ирина Полякова.

С 8 по 10 сентября в стране проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. О некоторых значимых избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

Выборы в Ростовской области признаны состоявшимися

Избирком Ростовской области 12 сентября подвел окончательные итоги выборов депутатов областного парламента, сообщила комиссия в тот же день в своем телеграм-канале. "Выборы признаны состоявшимися. В них приняли участие более 1,3 млн избирателей, что составляет 42,83% от числа избирателей", - говорится в публикации.

Кандидаты от «Единой России» победили в 37 из 40 одномандатных округов, а сама партия получила 68% на выборах в заксобрание области. Основными конкурентами представителей партии власти стала КПРФ, но ни в одном округе она и не смогла одержать верх, сообщило 11 сентября 161.ru.

По словам председателя областного избиркома Андрея Бурова, «Единая Россия» получит 54 из 60 мест в новом составе регионального парламента, КПРФ - два мандата, благодаря набранным 11,5 % в голосовании по партийными спискам. ЛДПР получит два мандата: один по спискам, второй благодаря победе в округе. «Справедливая Россия» не прошла 5-процентный барьер, но в заксобрание пройдет одномандатник. Одно место досталось самовыдвиженцу Сергею Билану, победившему в Куйбышевском округе. Во всех округах, где выиграли не-единороссы, представителей партии власти не было, пишет издание.

Во время выборов в Астраханской области, Волгоградской области, Калмыкии, Краснодарском крае и Ростовской области активисты зафиксировали десятки нарушений. Среди них вбросы бюллетеней, задержаний наблюдателей и попытки помешать их работе, нарушения запрета на агитацию и давление на избирателей.

Член избиркома от КПРФ указала на множественные нарушения



Член облизбиркома от КПРФ Татьяна Крашенникова сообщила, что высказала несогласие с решением признать выборы состоявшимися. "Самое вопиющее, что я увидела — это наблюдение. Точнее, почти полное его отсутствие. Наблюдатели по сути были только от одной партии. А остальные кто как", - приводит сегодня ее слова "Блокнот Ростов".

По словам Крашенниковой, членам избирательных комиссий от КПРФ мешали работать и "при любой попытке что-то сделать сразу грозились подать в суд с требованием удалить с участка".

Кроме того, по ее словам, на многих участках не велась видеофиксация. "Раньше хотя бы была видеофиксация сейфов, где хранились бюллетени. Но в этот раз на многих участках ее не было, а там, где она была, есть много вопросов к ее работе", - сказала она.

Она пояснила, что были получены письма командиров военных частей, которые потребовали запретить видеосъемку. "Такое положение в законе действительно есть. Но есть и порядок организации процесса. Никаких постановлений о том, какие участки не будут оснащены видеонаблюдением, не было. Но тут стоит учесть, что есть видеонаблюдение, а есть видеофиксация. И она должна быть тогда, когда нет первого. Только вот никак письма командиров частей не должны распространяться на проведение видеофиксации сейфов, где хранятся бюллетени. Но у нас воспользовались просьбой военных и кое-где убрали и фиксацию сейфов. Теперь делай, что хочу. Это дискредитация себя и всей выборной системы", - сказала она, добавив, что ЦИК должен обратить внимание на то, как прошли выборы в Ростовской области.

Оппоненты партии власти не сообщали о нарушениях на выборах

Согласно данным на сайте избиркома, в выборах в Ростовской области участвовали партии "Коммунисты России", "Новые люди", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Единая Россия".

Реготделение партии "Справедливая Россия – За правду" 12 сентября сообщило, что четыре представителя партии получили депутатские мандаты на выборах разного уровня. "Депутатом законодательного собрания Ростовской области по Батайскому одномандатному избирательному округу избран Вальтер Борис Александрович. Депутатами Новошахтинской городской думы избраны Маслинников Николай Алексеевич и Новак Светлана Викторовна. Мандат депутата собрания депутатов Красносулинского городского поселения получил Баташов Николай Александрович", - говорится в публикации. О нарушениях на выборах реготделение на своем сайте не сообщало.

Партии и реготделения партий "Коммунисты России", "Новые люди", КПРФ и ЛДПР, по состоянию на 13.09 мск 13 сентября, не комментировали на своих сайтах и в телеграм-каналах ход выборов в регионе и их итоги. Последняя к этому времени публикация в официальном телеграм-канале реготделения "Новых людей датирована 7 сентября, за день до начала голосования. В ней содержится призыв к избирателям прийти на голосование. На сайте партии "Коммунисты России" последняя публикация датирована 15 июля. На сайте отделения КПРФ последняя публикация размещена 24 июня, на сайте отделения ЛДПР - 7 сентября.

Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2023: юг России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.