Представитель кандидата задержана на избирательном участке в Геленджике

09 сентября 2023, 20:15

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Полицейские в Геленджике задержали представителя одного из кандидатов Валентину Шостак по жалобе членов избиркома на то, что она вела съемку заполненных бюллетеней и их перемещение в сейф-пакет.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на избирательном участке № 940 в Геленджике сотрудник военкомата вручил повестки наблюдателю Игорю Огородникову и члену избирательной комиссии Алексею Лобанову, заявил Огородников. Он посчитал это давлением на независимых наблюдателей. В военкомате возразили, что распоряжения по поводу выдачи повесток на избирательных участках "не было и быть не может".

С 2021 года по решению ЦИК России выборы проводятся в течение трех дней. В 2023 году на многих участках проводится трехдневное голосование – с 8 по 10 сентября, но в некоторых регионах день голосования остался единственным – 10 сентября. О некоторых значимых избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО можно прочитать в справке «Кавказского узла» "Выборы-2023 на юге России".

Представителя кандидата от одной из партий Валентину Шостак задержали на УИК № 0938 в селе Архипо-Осиповка (Геленджик), сообщил ее соратник Иван Шукшин, обратившийся в правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. "Шостак задержали на УИКе № 0938, ей угрожали протоколами по статьям о вмешательстве в работу избирательной комиссии и неповиновении полицейскому. Сейчас она находится в отделе полиции", - говорится в публикации, размещенной в 17.10 мск в телеграм-канале правозащитного проекта.

Иван Шукшин в своем микроблоге X сообщил, что "не дали финуполномоченному наблюдать перемещение в сейф-пакет". Позднее он подтвердил, что обратился к правозащитникам. "Всё, увезли в отделение. Сообщили в "ОВД-Инфо", - написал он.

Публикация проиллюстрирована фотокопией решения УИК об обращении в полицию. Согласно тексту решения, Шостак "проводила фото- и видеосъемку места, предназначенного для перемещения избирательных бюллетеней из переносных ящиков для голосования в сейф-пакеты, самих заполненных бюллетеней до начала подсчета голосов, нарушая тайну волеизъявления и создавая препятствия избирателям при голосовании".

Также, по версии УИК, Шостак пыталась ознакомиться с персональными данными избирателей и "постоянно перемещалась по избирательному участку, закрывая обзор другим наблюдателям", а также проигнорировала устные предупреждения.

Заявление о нарушении от имени наблюдателя на УИК № 0938 размещено сегодня на сайте проекта "Карта нарушений на выборах", который ведет движение "Голос"*.

"Жалобу подать не удалось, полиция увезла в отделение в Архипо-Осиповке для составления протокола. Угрожали статьёй 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. – Прим. "Кавказского узла"). Уверения, что протокол можно составить на месте, не подействовали. Кандидат наблюдал, как его финпредставителя увезла полиция и готовится подать жалобу. […] Валентине Шостак также угрожали протоколом о вмешательстве в работу избирательной комиссии (ст. 5.69 КоАП)", - говорится в публикации.

Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2023: Юг России".

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