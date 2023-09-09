Наблюдатель в Геленджике счел давлением вручение повестки на участке

09 сентября 2023, 14:23

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Сотрудники военкомата в Геленджике вручили повестки наблюдателю Игорю Огородникову и члену избирательной комиссии Алексею Лобанову, заявил Огородников, посчитав это давлением на независимых наблюдателей. В военкомате отвергли обвинение.

Как писал "Кавказский узел", с 2021 года выборы по решению ЦИК России проводятся в течение трех дней. В 2023 году на многих участках проводится трехдневное голосование – с 8 по 10 сентября. В то же время в некоторых регионах день голосования остался единственным – 10 сентября.

О некоторых значимых избирательных кампаниях в регионах юга России можно прочитать в справке «Кавказского узла» "Выборы-2023 на юге России".

В Геленджике сотрудники военкомата вручили повестки наблюдателям на выборах, сообщил член КПРФ Александр Сафронов, на публикацию которого обратила внимание "Сота".

Публикация в телеграм-канале Сафронова "Красный темник" сделана сегодня. "Ходят по комиссиям, пугают наблюдателей, вручают повестки", - говорится в ней. К сообщению прикреплены фотографии двух повесток военкомата на имена жителей Геленджика Игоря Огородникова и Алексея Лобанова. В них содержится требование к адресатам прибыть 11 сентября в военкомат: Лобанову – для уточнения личных данных, Огородникову – для уточнения личных данных и "получения моб. предписания".

По словам наблюдателя Игоря Огородникова, представитель военкомата пришел сегодня на избирательный участок № 940 и вручил повестки ему и члену комиссии с правом решающего голоса Алексею Лобанову, сообщает в своем телеграм-канале "7х7"*.

Огородников добавил, что вручить повестку ему пытались еще вечером 7 сентября два силовика. "Я сразу догадался, что это факт давления, потому что выборы через день. Ситуация явно экстраординарная. Я отказался. Мне сказали: «Пойдемте выйдем на улицу. Напишите объяснение, почему вы отказываетесь». Я говорю: «Не хочу». [Силовики ответили]: «Ну, имейте ввиду, что вас ждет ответственность за отказ. И ушли", - приводит его слова издание.

Заявление о нарушении от имени наблюдателя на УИК № 940 размещено сегодня на сайте проекта "Карта нарушений на выборах", который ведет движение "Голос"*. "Около 9:50 на участок пришёл [представитель военкомата] и вручил повестки для уточнения данных и получения мобилизационного предписания мне и члену [комиссии] с правом решающего голоса (в прошлом году был независимым наблюдателем), другому наблюдателю в устном порядке призвал явиться в военкомат. Вручение повестки снял на фотокамеру член ПРГ 1 от администрации. В 22 часа 7 сентября ко мне приходили два человека в полицейской форме с видеорегистратором для вручения повестки в военкомат. Считаю это актами давления на независимых наблюдателей", - говорится в публикации.

В военкомате Геленджика отрицают раздачу повесток наблюдателям на выборах, сообщает сегодня издание "Подъем". "Вы чего? Глупости вы говорите. Никакого такого распоряжения по поводу выдачи повесток на избирательных участках у нас не было и быть не может. Ни наблюдателям, никому. Пусть эти наблюдатели предъявляют доказательства и факты. Мы повестки раздаём только согласно регламенту, когда у нас идут свои мероприятия. А мероприятия по учёту данных у нас сейчас не запланированы. Сейчас никаких мероприятий у нас не ведётся", - приводит издание слова сотрудника военкомата.

В Краснодарском крае сегодня открылись 765 избирательных участков, сообщила пресс-служба администрации края. "В течение двух дней в регионе будут проходить 62 муниципальные избирательные кампании различного уровня. Жителям предстоит избрать 49 глав городских и сельских поселений, 183 муниципальных депутата. Проголосовать смогут более одного миллиона человек", - говорится в публикации на сайте администрации.

Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России публикуются на тематической странице "Выборы-2023: Юг России".

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