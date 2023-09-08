Избирком сообщил о 23 тысячах наблюдателей на выборах в Ростовской области

08 сентября 2023, 13:47

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Жители области будут выбирать 60 депутатов в региональное Заксобрание, а также депутатов в ряде муниципалитетов.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 сентября пройдут выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России и республиках Северного Кавказа публикуются на тематической странице "Выборы-2023: Юг России".

Сегодня в Ростовской области открылось свыше 2,5 тысячи избирательных участков, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона. В законодательное собрание Ростовской области и в законодательные органы муниципалитетов после голосования пройдут около 150 депутатов.

"Голосование будет проходить в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября, с 08:00 до 20:00 мск. Более 23 тысяч наблюдателей будут следить за ходом выборов. Принять участие в голосовании могут более 3 млн избирателей, из них более 70 тысяч - впервые голосующие", - цитирует первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова "Интерфакс".

Избиратели будут голосовать по двум бюллетеням, в том числе по единому избирательному округу и по кандидатуре депутата-одномандатника, уточнили в министерстве региональной политики.

По данным ведомства, в организации выборов задействованы свыше 26 тысяч членов комиссий разных уровней. Жители региона будут выбирать 60 депутатов в Заксобрание Ростовской области. Также им предлагается проголосовать на основных и дополнительных выборах депутатов в городах и районах области. Всего планируется избрать 146 депутатов".

Пресс-служба избирательной комиссии региона сообщила, что почти 5 тысяч наблюдателей прошли подготовку в областной Общественной палате.

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