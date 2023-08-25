25 августа 2023, 03:35

Атаманчук в суде защитил свое право участвовать в выборах в Сочи

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Краевой суд отменил решение суда в Сочи о снятии Владимира Атаманчука с выборов депутатов горсовета.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 августа Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск кандидата в горсобрание по округу № 15 Норика Симонян, о снятии с выборов кандидата по тому же округу Владимира Атаманчука. Атаманчук заявил, что снят с выборов безосновательно и обжаловал решение суда.

Интересы Норика Симоняна представлял в суде член сочинского избиркома Эдуард Железнов. По словам Атаманчука, в суде Эдуард Железнов от имени истца заявил, что Атаманчук в подписных листах указал излишние сведения о себе: о самозанятости, о месте жительства и о своей судимости, чем нарушил права Норика Симоняна как кандидата в депутаты по тому же округу, а также вместо 34 подписей избирателей предоставил 38. Норик Симонян, по словам Атаманчука, заявил, что не имеет к нему претензий и сначала согласился написать об этом заявление в суд, но позднее отказался, сказав, что его запугали. С корреспондентом "Кавказского узла" Норик Симонян отказался говорить на эту тему.

24 августа суд апелляционной инстанции отказал Норику Симоняну в его требованиях снять с выборов депутатов Сочи его конкурента по многомандатному избирательному округу №15 Головинский Владимира Атаманчука, сообщил "Кавказскому узлу" представитель краевого суда.

Прокуратура в ходе заседания заняла сторону Атаманчука, рассказал сам активист корреспонденту "Кавказского узла".

"24 августа я с позволения следователя УВД Сочи В. Пышенко приехал на суд из Сочи в Краснодар. Представитель прокуратуры края предоставил суду запрошенный на прошлом заседании оригинал апелляционного представления", - рассказал он о заседании.

Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию армии, обвинен по аналогичной уголовной статье. Пенсионер пожаловался на давление силовиков, которые убеждали его отказаться от адвоката в пользу государственного защитника. В июне Атаманчук сообщил, что обратился к прокурору с требованием прекратить уголовное преследование, однако получил "отписку".

"В суд сам заявитель вновь не явился. Его интересы представлял Эдуард Железнов, который также настаивал на удовлетворении требований своего доверителя о снятии меня с выборов. Затем выступил прокурор и сообщил, что иск Симоняна необоснованный и просил отказать. Я сказал, что считаю данный иск злоупотреблением правом и политическим преследованием. Кстати, представители избиркома также не явились, никаких письменных возражений, либо отзыва на иск Симоняна не прислали. Суд длился не более часа. Я был готов к решению против меня и даже заготовил кассационную жалобу. Когда председательствующий огласил свой вердикт, не поверил своим ушам и переспросил его, в чью пользу суд, и мне ответили, что в мою», - рассказал Владимир Атаманчук.

Он отметил, что не исключает любых провокаций в свой адрес, добавив, что "постарается быть предельно осторожным при ведении выборной кампании".

В определении апелляционного суда от 24 августа, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла" говорится, что судебная коллегия Краснодарского краевого суда считает выводы суда первой инстанции, удовлетворившего иск о снятии с выборов Атаманчука, ошибочными, основанными на неверном толковании норм материального права.

Напомним, 10 сентября в Сочи пройдут довыборы 12 кандидатов в горсобрание. 25 июня сочинский избирком начал прием заявлений на дополнительный набор кандидатов. 71-летний житель Лазаревского района Владимир Атаманчук рассказал, что неоднократно пытался баллотироваться в депутаты, но встречал сопротивление городского избиркома. По его словам, он хотел бы попытаться стать депутатом в очередной раз.

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Примечание:

"Наблюдатели пожаловались на грубость и давление со стороны членов УИК в Краснодаре", "Избиратели заявили о недоверии составу УИК в Сочи", "Кубанские активисты выразили недоверие официальным данным о явке на голосование".

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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