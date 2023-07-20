20 июля 2023, 03:23

Пять кандидатов претендуют на мандат депутата Госдумы от Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Избирком Карачаево-Черкесии получил заявки от пятерых кандидатов для участия в дополнительных выборах депутата Госдумы от республики. 

Своих кандидатов для участия в довыборах депутата Госдумы в Карачаево-Черкесии выдвинули пять партий. Дополнительные выборы состоятся 10 сентября 2023 года.

На депутатский мандат претендуют Заур Акбашев (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Олег Жедяев (ЛДПР), Ахмед Абазов ("Яблоко"), Солтан Узденов ("Единая Россия") и Кемал Бытдаев (КПРФ), сообщил 19 июля со ссылкой на представителя избиркома "Интерфакс-Юг".

Решение о регистрации кандидатов будет принято после проверки поданных ими документов, отметили в избирательной комиссии.

Мандат депутата Госдумы от Карачаево-Черкесии стал вакантным после смерти единоросса Джашарбека Узденова в апреле 2023 года. Депутат гордумы Черкесска Солтан Узденов, выдвинутый на довыборах "Единой Россией", приходится покойному сыном, отмечали 15 июля "Ведомости".

Также 10 сентября в Карачаево-Черкессии пройдут выборы в органы местного самоуправления. В семи районах республики планируется восемь избирательных кампаний.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Кадыров решил участвовать в новых выборах главы Чечни", "Минюст отстоял в суде решение о ликвидации отделения "Парнаса" в Дагестане", "Выборы в Кизлярском районе завершились поражением "Единой России"".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 июля 2023, 04:22

20 июля 2023, 02:24

20 июля 2023, 01:25

  • Десять военных из Волгоградской области погибли на Украине

    Алексей Мамедов, Станислав Федосов, Никита Краснов, Станислав Лосев, Алексей Долгайчук, Алексей Аханов, Алтай Джасовой, Владимир Лаврентьев, Владимир Ядров и Сергей Перепечин погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 437 военных из Волгоградской области.

20 июля 2023, 00:26

  • Жители Малгобека заявили о нехватке привозной воды

    Власти Малгобека утверждают, что привозной водой обеспечены все горожане, но во многие районы водовозки не доехали, людям пришлось покупать воду в магазине, заявили местные жители. О критической ситуации с водой заявили и жители сел Малгобекского района.

19 июля 2023, 23:27

  • Барах Чемурзиев указал на фактические ошибки в приговоре ингушским активистам

    Суд первой инстанции допустил множество ошибок и искажений фактов в приговоре, положив их в основу неверных выводов, заявил в суде Барах Чемурзиев. Его адвокат Магомед Абубакаров, разбиравший приговор в течение пяти заседаний, хотел наглядно продемонстрировать суду, что в деле нет ни одного реального доказательства вины ингушских активистов.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи