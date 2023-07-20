Пять кандидатов претендуют на мандат депутата Госдумы от Карачаево-Черкесии

20 июля 2023, 03:23

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Избирком Карачаево-Черкесии получил заявки от пятерых кандидатов для участия в дополнительных выборах депутата Госдумы от республики.

Своих кандидатов для участия в довыборах депутата Госдумы в Карачаево-Черкесии выдвинули пять партий. Дополнительные выборы состоятся 10 сентября 2023 года.

На депутатский мандат претендуют Заур Акбашев (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Олег Жедяев (ЛДПР), Ахмед Абазов ("Яблоко"), Солтан Узденов ("Единая Россия") и Кемал Бытдаев (КПРФ), сообщил 19 июля со ссылкой на представителя избиркома "Интерфакс-Юг".

Решение о регистрации кандидатов будет принято после проверки поданных ими документов, отметили в избирательной комиссии.

Мандат депутата Госдумы от Карачаево-Черкесии стал вакантным после смерти единоросса Джашарбека Узденова в апреле 2023 года. Депутат гордумы Черкесска Солтан Узденов, выдвинутый на довыборах "Единой Россией", приходится покойному сыном, отмечали 15 июля "Ведомости".

Также 10 сентября в Карачаево-Черкессии пройдут выборы в органы местного самоуправления. В семи районах республики планируется восемь избирательных кампаний.

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