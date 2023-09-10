Кандидат сообщил о нарушении в работе участкового избиркома в Краснодаре

10 сентября 2023, 18:27

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Представители избиркома в нарушение выборного законодательства находились на одном из участков для голосования в Краснодаре до открытия участка, при этом члену ТИК не позволили войти, сообщил кандидат в депутаты гордумы Роман Поливода и опубликовал видеозапись инцидента.

Как писал "Кавказский узел", о нарушениях на выборах в Краснодарском крае заявила сегодня кандидат в гордуму Геленджика Марина Антипина. По ее данным, на одном из участков число заполненных бюллетеней на 300 превысило число пришедших избирателей. 9 сентября стало известно, что на участке в Геленджике полицейские задержали представителя одного из кандидатов Валентину Шостак по жалобе членов избиркома на то, что она вела съемку заполненных бюллетеней.

С 2021 года по решению ЦИК России выборы проводятся в течение трех дней. В 2023 году на многих участках проводится трехдневное голосование – с 8 по 10 сентября, но в некоторых регионах день голосования остался единственным – 10 сентября. О некоторых значимых избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

Заявление от имени наблюдателя о нарушении в Краснодаре размещено сегодня на сайте проекта "Карта нарушений на выборах", который ведет движение "Голос"*. "На УИКах №№ 2126, 2127, 2128 (расположены в одной школе) за несколько часов до открытия участков, около 6 утра, несколько членов комиссий проникли туда с неизвестной целью. Прибывшего на место инцидента члена ТИК Сергея Скорикова полиция грубо выдворила с участка. Кандидат от КПРФ Роман Поливода зафиксировал нарушение на видео", - говорится в сообщении.

Об этом же нарушении кандидат в депутаты гордумы Роман Поливода сообщил сегодня в своем телеграм-канале. "Неизвестные люди в 6 утра пробрались в избирательные комиссии. Члена ТИК с правом решающего голоса нахальным образом не пустили на участок", - написал он.

Поливода также опубликовал видеозапись инцидента. Автор видео снимает с улицы через окно помещение для голосования, в котором видны люди. "Время 6.09, у нас неизвестные люди находятся на участке", - говорит человек за кадром. После этого из здания выходит человек в полицейской форме и две женщины. Человек, снимающий видео, представляется членом ТИК и интересуется, почему члены комиссии "раньше положенного времени прибыли на участок".

Человек в полицейской форме предлагает автору видео задать вопросы председателю комиссии, которая вышла из здания. Женщины, вышедшие из здания, утверждают, что вправе находиться в помещении для голосования с шести часов утра. Автор видео возражает, что им можно находиться там только с семи часов утра.

"Если вы заходите, значит, я тоже имею право, я [представитель] ТИК", - говорит автор видео и пытается войти. Человек в полицейской форме сообщает, что не может его впустить, и пытается закрыть перед ним дверь. Автор видео пытается помешать, но его выталкивают за дверь.

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